Як відновити роботу шлунково-кишкового тракту після COVID-19
Джерело:24 канал
Багато хворих на коронавірусну хворобу скаржаться на погіршення роботи шлунково-кишкового тракту. Здорово 24 розповідають, чому це відбувається та як можна швидко і ефективно налагодити процес травлення.
Лікарі стверджують, що новий дельта-штам має куди гірші впливи на організм людини. Зокрема це стосується і кишково-шлункового тракту, який неабияк страждає від цього захворювання.
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Шлунково-кишковий тракт після COVID-19
Проблеми з травленням можуть виникати з різних причини, зокрема:
- це може трапитись через стрес, який впливає на шлунково-кишковий тракт та призводить до зміни і руйнації мікробіоти;
- вплинути на процес травлення може дисбаланс вегетативної системи, який виникає через інфекцію в організмі та порушення моторики;
- кишківник також страждає через епітелій, який у ньому розташований та слугує місцем для позалегеневої реплікації вірусу.
Окрім уражень шлунково-кишкового тракту, після COVID-19 ви можете зіткнутись із захворюваннями, які раніше не проявлялися або мали уповільнений характер.
Як відновити роботу ШКТ / Фото Unsplash
Як відновити роботу шлунково-кишкового тракту
Перш ніж братись за лікування наслідків, потрібно оговтатись від коронавірусної хвороби та вийти з гострого періоду хвороби. Після цього ви зможете оцінити, які саме органи були ушкоджені, і братись за їхнє лікування.
Почати варто з діагностики, а саме зробити копрограму. Також важливо дослідити мікробіоту кишківника. Це можна зробити за допомогою:
- аналізу крові на ХМС;
- біохімічного аналізу калу;
- аналізу калу на дисбактеріоз.
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Зверніться до лікаря за консультацією / Фото Unsplash
Результати аналізу покажуть, яких патогенних бактерій варто позбутись. Після цього можна братись за відновлення мікробіоти за допомогою пробіотиків, пре- і метабіотиків. Окрім препаратів, варто подбати і про інші фактори, які зумовлюють правильну роботу організму:
- якісний сон;
- відсутність стресу;
- додайте більше вітамінів і мінералів у раціон.
Перед тим, як приймати ліки, обов'язково зверніться до лікаря за консультацією.