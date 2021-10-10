Як швидше запам'ятовувати імена нових людей: нейрохірург назвав 5 способів

У вас бувало таке, що після знайомства з новою людиною, з вашої голови відразу вилітало її ім'я? Така ситуація не рідкість. І деякі науковці навіть шукають способи боротьби.

Результати дослідження, опубліковані в Quarterly Journal of Experimental Psychology показали, що ми краще запам'ятовуємо імена, ніж обличчя. Але часто буває навпаки – ви пам'ятаєте лице, геть забувши ім'я людини.

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Причина, за словами вчених, криється в тому, що ви не даєте мозку можливості обробити інформацію. Коли ви зустрічаєтеся з кимось, чиє ім'я та обличчя ніяк не вплетені у вашу свідомість, гіпокамп формує нову асоціацію, але для цього потрібен час.

Чому ми не запам'ятовуємо імена

Одна з найбільших проблем полягає в тому, що люди насправді не чують, коли співрозмовник називає своє ім'я, – розповідає Кевін Хорслі, автор книги "Необмежена пам'ять", – люди не запам'ятовують імена співрозмовників, тому що вони намагаються бути цікавими замість того, щоб намагатися бути зацікавленими.

Коли ви вивчаєте нове або готуєтеся до презентації, вам потрібен час. Те ж саме стосується знайомств і запам'ятовування імен. Нейрохірург Бредлі Лега описує це як "феномен мови". Ви не можете згадати ім'я, якщо не доклали достатньо зусиль, що запам'ятати його. Ось як це виправити.

Зосередьтеся на інформації

Лега радить якомога швидше закріпити в пам'яті ім'я людини, з якою ви щойно познайомилися. Для цього відтворіть в пам'яті щойно озвучене ім'я. Так воно не "вилетить" з вашої пам'яті.

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Зачепіться за щось унікальне

Минуло всього кілька годин, а ви вже не можете пригадати, як звали вашого нового знайомого? Проблема в тому, що ви не доклали достатньо когнітивних зусиль. Ви можете закріпити це ім'я у своїй свідомості, але інколи цього мало. Вигадайте доречну асоціацію, яка допоможе вам пригадати нову інформацію навіть через деякий час.

Вигадувати таку асоціацію доречніше в перші 20 секунд знайомства.

Зверніть увагу на риси обличчя

Знайдіть щось особливе в обличчі співрозмовника / Фото Pexels

Знайдіть щось особливе в обличчі співрозмовника. Це ще один спосіб зв'язати ім'я з візуальним образом, який допоможе згадати, як звуть людину, коли ви знову зустрінетеся.

Використовуйте нотатки

Як тільки ви познайомилися з кимось, спробуйте записати ім'я співрозмовника в нотатки, додавши кілька фактів (рід діяльності або хобі).

Використовуйте соціальні мережі

Як тільки ви познайомилися з кимось новим, долучіть цю людину в друзі. Навіть якщо людина не прийняла ваш запит, ім'я в профілі та фото допоможуть швидше закріпити інформацію.