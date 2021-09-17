Як привчити дітей їсти більше фруктів та овочів: мережа супермаркетів вигадала цікавий спосіб

У Київській області з’явилась точка видачі "паспортів" казкових персонажів для дітей, які урочисто пообіцяють їсти корисну їжу. Пункт посвяти у феї та ельфи, відкрився у новому "Сільпо" з тематикою "Долина Фей".

Супермаркет відчинив двері у фантастичний світ 16 вересня за адресою Боярське лісництво, квартал 103. Розповідаємо, чому така ініціатива є корисною як для батьків, так і для дітей.

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Усі діти отримають паспорт / Фото "Сільпо"

Діти, що завітають разом із батьками до магазину, можуть отримати "паспорт" феї чи ельфа. Відомо, що чарівні сили підтримує здорова їжа. Саме тому урочиста посвята можлива лише за однієї умови – пообіцяти батькам їсти корисні продукти: частіше хрумтіти морквиною чи яблуком, не бути прискіпливим до броколі та цвітної капусти. Після щирої обітниці уповноважена фея урочисто проголосить малечу почесним мешканцем "Долини Фей".

Привчити дітей їсти більше овочів і фруктів – іноді справжній виклик, – розповідає про ініціативу директорка з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва. – Дослідження програми Healthy Eating Research свідчить про те, що улюблені персонажі дітей впливають на їхній вибір харчових продуктів, оскільки малеча емоційно прив’язана до героїв казок чи мультфільмів. Ми турбуємося про те, щоб батьки мали широкий вибір якісних продуктів для своєї малечі, а діти споживали смачну та корисну їжу із задоволенням. Сподіваюсь, що емоції, які ми подаруємо маленьким феям та ельфам, посприяють розвитку в них здорових харчових звичок.

Інтер'єр тематичного супермаркету Фото "Сільпо"

Дизайн супермаркету занурює в атмосферу казки: на вході гостей зустрічає чарівниця, а ще одна фея летить поруч із величезним казковим драконом, що випускає з пащі дим та має розмах крил 14 метрів. Тематично оформлені й колони у торговому залі – вони виконані у вигляді дерев з хатиночками на гілках.

Ініціатива повинна привчити дітей до здорової їжі / Фото "Сільпо"

Головна оселя фей розміщена над островом Гастрономії. Антураж доповнюють казан із димомашиною, казковий міст, кокони та човники, в яких живуть феї.

Поглянувши в інтерактивне дзеркало, гості приміряють на себе образи феї або ж ельфа. Проводжають відвідувачів магазину касові лайтбокси, виготовлені у вигляді ліхтарів.