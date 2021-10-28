Як очистити легені вдома: ефективні способи

Тим, хто палить, постійно дихає забрудненим повітрям та має хронічні захворювання, потрібно регулярно очищувати легені. Розповідаємо у нашому матеріалі, як це зробити.

Для очищення легень можна використовувати спеціальні вправи та продукти. Якщо у вас астма, хронічна обструктивна хвороба легень чи муковісцидоз, обов'язково використовуйте ці методи.

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Як очистити легені

Інгаляційна терапія

Вивести слиз з легенів та очистити дихальні шляхи допоможуть інгаляції парою. Вдихання водяної пари допоможе вам легше дихати.

Контрольований кашель



Спробуйте контрольований кашель для очищення легень / Фото Unsplash

Контрольований кашель – це природний на простий спосіб позбутись від токсинів та зайвого слизу, направляючи його у дихальні шляхи. Для цього потрібно виконувати наступні інструкції:

сядьте на стілець, вирівняйте спину, розслабте плечі та поставте дві ноги на підлогу;

руки складіть на животі;

зробіть повільний вдих носом;

руками впріться в живіт та повільно видихніть, нахиляючись вперед;

кашляйте, відкривши рот, 2 – 3 рази на видиху;

після цього повільно вдихніть через ніс;

відпочиньте і повторіть ще раз.

Лікарі рекомендують робити такі вправи людям з хронічною обструктивною хворобою легенів.

Вправи, які допоможуть вивести слиз

Вправи для виведення слизу з легенів мають назву поступальний дренаж. Їх потрібно виконувати в положенні лежачи під дією сили тяжіння. Вони будуть ефективними при лікуванні та профілактиці легеневих інфекцій.



Очищуйте легені за допомогою вправ / Фото Unsplash

На спині:

займіть лежаче положення на ліжку чи підлозі;

під стегна підкладіть подушку, щоб груди були нижче;

зробіть повільний вдих носом та довгий видих ротом, який повинен тривати вдвічі довше, ніж вдих (дихання 1:2);

продовжуйте так дихати протягом декількох хвилин.

На боці

ляжте на рівню поверхню боком, голову покладіть на подушку;

під стегна підкладіть подушки;

дихайте за схемою 1:2 протягом кількох хвилин (вдих і тривалий видих);

повторіть вправи на іншому боці.

На животі

покладіть стопку подушок на підлогу та ляжте животом на них (стегна повинні бути вище ніж груди);

руки тримайте під головою для рівноваги;

практикуйте дихальні вправи 1:2 протягом декількох хвилин.

Фізичні вправи



Очищуйте легені за допомогою навантажень / Фото Unsplash

Заняття спортом сприятимуть покращенню не лише фізичного та психологічного здоров'я, а й знизять ризик багатьох захворювань. Вправи зумовлюють активну роботу м'язів, що збільшує частоту дихання та зумовлює припливу кисню. Відповідно, в організмі покращується кровообіг та ефективніше видаляється надлишок вуглекислого газу, який виробляється під час тренувань.

Зелений чай

Деякі напої також сприяють зменшенню запалень у легенях, адже містять корисні антиоксиданти – сполуки, які можуть захистити легені від шкідливого впливу диму.

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Протизапальні продукти



Оливки – протизапальний продукт / Фото Unsplash

Важкість у легенях, викликана запаленням, допоможуть зняти деякі продукти. Вони покращать дихання та пришвидшать лікування запалення: