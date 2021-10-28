Як очистити легені вдома: ефективні способи
Джерело:Medical news today
Тим, хто палить, постійно дихає забрудненим повітрям та має хронічні захворювання, потрібно регулярно очищувати легені. Розповідаємо у нашому матеріалі, як це зробити.
Для очищення легень можна використовувати спеціальні вправи та продукти. Якщо у вас астма, хронічна обструктивна хвороба легень чи муковісцидоз, обов'язково використовуйте ці методи.
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Як очистити легені
Інгаляційна терапія
Вивести слиз з легенів та очистити дихальні шляхи допоможуть інгаляції парою. Вдихання водяної пари допоможе вам легше дихати.
Контрольований кашель
Спробуйте контрольований кашель для очищення легень / Фото Unsplash
Контрольований кашель – це природний на простий спосіб позбутись від токсинів та зайвого слизу, направляючи його у дихальні шляхи. Для цього потрібно виконувати наступні інструкції:
- сядьте на стілець, вирівняйте спину, розслабте плечі та поставте дві ноги на підлогу;
- руки складіть на животі;
- зробіть повільний вдих носом;
- руками впріться в живіт та повільно видихніть, нахиляючись вперед;
- кашляйте, відкривши рот, 2 – 3 рази на видиху;
- після цього повільно вдихніть через ніс;
- відпочиньте і повторіть ще раз.
Лікарі рекомендують робити такі вправи людям з хронічною обструктивною хворобою легенів.
Вправи, які допоможуть вивести слиз
Вправи для виведення слизу з легенів мають назву поступальний дренаж. Їх потрібно виконувати в положенні лежачи під дією сили тяжіння. Вони будуть ефективними при лікуванні та профілактиці легеневих інфекцій.
Очищуйте легені за допомогою вправ / Фото Unsplash
На спині:
- займіть лежаче положення на ліжку чи підлозі;
- під стегна підкладіть подушку, щоб груди були нижче;
- зробіть повільний вдих носом та довгий видих ротом, який повинен тривати вдвічі довше, ніж вдих (дихання 1:2);
- продовжуйте так дихати протягом декількох хвилин.
На боці
- ляжте на рівню поверхню боком, голову покладіть на подушку;
- під стегна підкладіть подушки;
- дихайте за схемою 1:2 протягом кількох хвилин (вдих і тривалий видих);
- повторіть вправи на іншому боці.
На животі
- покладіть стопку подушок на підлогу та ляжте животом на них (стегна повинні бути вище ніж груди);
- руки тримайте під головою для рівноваги;
- практикуйте дихальні вправи 1:2 протягом декількох хвилин.
Фізичні вправи
Очищуйте легені за допомогою навантажень / Фото Unsplash
Заняття спортом сприятимуть покращенню не лише фізичного та психологічного здоров'я, а й знизять ризик багатьох захворювань. Вправи зумовлюють активну роботу м'язів, що збільшує частоту дихання та зумовлює припливу кисню. Відповідно, в організмі покращується кровообіг та ефективніше видаляється надлишок вуглекислого газу, який виробляється під час тренувань.
Зелений чай
Деякі напої також сприяють зменшенню запалень у легенях, адже містять корисні антиоксиданти – сполуки, які можуть захистити легені від шкідливого впливу диму.
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Протизапальні продукти
Оливки – протизапальний продукт / Фото Unsplash
Важкість у легенях, викликана запаленням, допоможуть зняти деякі продукти. Вони покращать дихання та пришвидшать лікування запалення:
- куркума;
- зелень;
- вишні;
- чорниця;
- оливки;
- волоський горіх;
- боби;
- сочевиця.