Как очистить легкие дома: эффективные способы

Тем, кто курит, постоянно дышит загрязненным воздухом и имеет хронические заболевания, нужно регулярно очищать легкие. Рассказываем в нашем материале как это сделать.

Для очищения легких можно использовать специальные упражненияи продукты. Если у вас астма, хроническая обструктивная болезнь легких или муковисцидоз обязательно используйте эти методы.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Как очистить легкие

Ингаляционная терапия

Вывести слизь из легких и очистить дыхательные пути помогут ингаляции паром. Вдыхание водяного пара поможет вам легче дышать.

Контролируемый кашель



Попробуйте контролируемый кашель для очищения легких / Фото Unsplash

Контролируемый кашель – это естественный простой способ избавиться от токсинов и лишней слизи, направляя его в дыхательные пути. Для этого нужно следовать инструкциям:

сядьте на стул, выровняйте спину, расслабьте плечи и поставьте две ноги на пол;

руки сложите на животе;

сделайте медленный вдох носом;

руками упритесь в живот и медленно выдохните, наклоняясь вперед;

кашляйте, открыв рот, 2 – 3 раза на выдохе;

после этого медленно вдохните через нос;

отдохните и повторите еще раз.

Врачи рекомендуют делать такие упражнения людям с хронической обструктивной болезнью легких.

Упражнения, которые помогут вывести слизь

Упражнения для выведения слизи из легких называются поступательным дренажем. Их нужно выполнять в положении лежа под действием силы тяжести. Они будут эффективны при лечении и профилактике легочных инфекций.



Очищайте легкие с помощью упражнений / Фото Unsplash

На спине:

займите лежачее положение на кровати или полу;

под бедра подложите подушку, чтобы грудь была ниже;

сделайте медленный вдох носом и длинный выдох ртом, который должен длиться вдвое дольше вдоха (дыхание 1:2);

продолжайте так дышать в течение нескольких минут.

На стороне

лягте на ровную поверхность боком, голову уложите на подушку;

под бедра подложите подушки;

дышите по схеме 1:2 в течение нескольких минут (вдох и продолжительный выдох);

повторите упражнения на другой стороне.

На животе

положите стопку подушек на пол и лягте животом на них (бедра должны быть выше груди);

руки держите под головой для равновесия;

практикуйте дыхательные упражнения 1:2 в течение нескольких минут.

Физические упражнения



Очищайте легкие с помощью нагрузок / Фото Unsplash

Занятия спортом будут способствовать улучшению не только физического и психологического здоровья, но и снизят риск многих заболеваний. Упражнения обуславливают активную работу мышц, что увеличивает частоту дыхания и приводит к притоку кислорода. Соответственно, в организме улучшается кровообращение и удаляется избыток углекислого газа, который производится во время тренировок.

Зеленый чай

Некоторые напитки также способствуют уменьшению воспалений в легких, ведь содержат полезные антиоксиданты – соединения, которые могут оградить легкие от вредного воздействия дыма.

Интересно знать Добавьте красного в рацион: чем полезен гранат

Противовоспалительные продукты



Оливки – противовоспалительный продукт / Фото Unsplash

Тяжесть в легких, вызванная воспалением, помогут снять некоторые продукты. Они улучшат дыхание и ускорят лечение воспаления: