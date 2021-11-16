Чи впливають пробіотики на імунну систему людини: огляд досліджень

Їжа, що впливає на здоров'я кишківника, може допомогти не тільки при розладах травлення. Ось що кажуть останні дослідження.

В сезон алергій, застуд, грипу та пандемії COVID-19, є чимало причин поговорити про способи зміцнення імунітету. Одним із таких є споживання їжі, збагаченої пробіотиками.

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Що таке пробіотики

Пробіотики – це живі мікроорганізми, які можуть позитивно впливати на здоров'я людини, нормалізувати склад і функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Деякі із них вже є у нашому організмі, інші – надходять з їжею, особливо з ферментованими продуктами.

Пробіотики також називають хорошими бактеріями. Вони допомагають організму перетравлювати їжу і навіть борються з патогенними клітинами, які провокують хвороби. Дослідження цих бактерій тривають, але найбільший інтерес викликає те, як вони впливають на імунітет.

Як пробіотики впливають на захисні функції організму

Як пробіотики впливають на захисні функції організму / Фото Pexels

Пробіотики неодноразово доводили свою ефективність для лікування захворювань травної системи. За даними InformedHealth, більше ніж половина клітин, які виробляють антитіла для боротьби з хворобами, містяться саме у кишечнику. Відтак у людей зі здоровою кишковою флорою, шанси захворіти зменшуються.

Вчені продовжують вивчати потенціал пробіотиків для підтримки імунної функції, але досі дослідження не продемонстрували чітких доказів, що ці мікроорганізми ефективні у запобіганні застуди чи грипу.

В огляді, опублікованому в жовтні 2020 року, були розглянуті останні дослідження щодо впливу пробіотиків на імунну систему. Автори дійшли до висновку, що вживання пробіотиків й справді знижує частотність та тривалість перебігу інфекцій дихальних шляхів без ускладнень, але для цього потрібні додаткові дослідження.

"Потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, які саме види бактерій приносять користь та в яких кількостях їх варто вживати, щоб вони працювали для всіх однаково, – розповідає представниця Академії харчування та дієтології Ліббі Міллс, – у кожного з нас різні кишкові бактерії та дієта й те, що працює для однієї людини, може не спрацювати для іншої".

Вона додає, що науці відомо більше сотні штамів бактерій і переваги їхніх комбінацій досі не дослідженні.

Які пробіотики найкраще підходять для імунної системи

Більшість досліджень сходиться на тому, що найкращими для підтримання імунної вважається:

Acidophilus, який міститься в йогурті, молоці, місо.

Біфідобактерії, які містяться в йогурті, кефірі, пахті, місо, темпі, соліннях, кімчі, ковбасі, деяких винах, квашеній капусті та хлібі на заквасці.

Усі йогурти з живими та активними пробіотиками, які містять Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (або L. bulgaricus) і S. thermophilus.

І навпаки, є продукти, які можуть послабити вашу імунну систему і зробити вас сприйнятливішими до хвороб. Згідно з дослідженням, до них відноситься алкоголь, цукор, оброблені продукти.