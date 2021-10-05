Вірус папіломи людини: у МОЗ розповіли, чим він небезпечний та як вберегти себе

Найчастіше люди інфікуються вірусом папіломи людини, або ВПЛ, після початку статевого життя. Це захворювання надзвичайно поширене та уражає майже кожну другу сексуально активну особу.

Про всі небезпеки вірусу папіломи людини та способи захисту розповіли у Міністерстві охорони здоров'я. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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Чим небезпечний вірус папіломи людини

У природі існує 100 видів ВПЛ. Це захворювання передається статевим шляхом та уражає половину статево активних людей. Його симптоми не одразу можна помітити, адже деякі види взагалі не проявляються та минають без будь-яких втручань через кілька місяців після інфікування. Проте 90% видів лікуються протягом 2 років, з них 14 типів ВПЛ призводять до розвитку онкологічних захворювань. До того ж людина, яка перенесла це захворювання, може повторно заразитись.



Вірус папіломи людини передається статевим шляхом / Фото Unsplash

Найбільша небезпека у тому, що ВПЛ передається статевим шляхом, але для зараження не обов'язковий секс з проникненням. Шляхом передачі інфекції може бути тілесний генітальний контакт.

Як вберегти себе від ВПЛ

Аби уникнути цього неприємного захворювання, варто знати заходи безпеки.

Вакцинація

Аби зупинити передачу вірусу від людини до людини, варто зробити щеплення. В Україні його пропонують робити лише дівчатам ще до початку статевого життя у віці 9 – 14 років 2 дозами. Вакцина захищає від розвитку раку шийки матки, раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Такі щеплення проти ВПЛ проводять у 84 країнах світу, зокрема у США, Канаді та країнах ЄС.



Вакцинація вбереже від ВПЛ / Фото Unsplash

До того ж в деяких країнах вакцинуватись рекомендують і хлопчикам, наприклад, у США, Великобританії та Ізраїлі. Загалом близько 80 мільйонів людей у всьому світі уже щепились проти папіломавірусу. В Україні така вакцина не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, тому батьки повинні самостійно забезпечити імунопрофілактику своїх дітей. Хоча ВПЛ вакцина не обов'язкова, проте рекомендована.

ВІЛ-інфікованим для захисту від ВПЛ інфекції потрібно ввести не 2, а 3 дози вакцини.

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