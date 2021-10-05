Вирус папилломы человека: в Минздраве рассказали, чем он опасен и как уберечь себя

Чаще всего люди заражаются вирусом папилломы человека, или ВПЧ, после начала половой жизни. Это заболевание очень распространено и поражает почти каждую вторую сексуально активную личность.

Обо всех опасностях вируса папилломы человека и способах защиты рассказали в Министерстве. Подробнее читайте в нашем материале.

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Чем опасен вирус папилломы человека

В природе существует 100 видов ВПЧ. Это заболевание передается половым путем и поражает половину поло активных людей. Его симптомы не сразу можно заметить, ведь некоторые виды вообще не проявляются и проходят без каких-либо вмешательств через несколько месяцев после инфицирования. Однако 90% видов лечатся в течение 2 лет, из них 14 типов ВПЧ приводят к развитию онкологических заболеваний. К тому же человек, который перенес это заболевание, может повторно заразиться.



Вирус папилломы человека передается половым путем / Фото Unsplash

Наибольшая опасность в том, что ВПЧ передается половым путем, но для заражения не обязательный секс с проникновением. Путем передачи инфекции может быть телесный генитальный контакт.

Как уберечь себя от ВПЧ

Чтобы избежать этого неприятного заболевания, следует знать меры безопасности.

Вакцинация

Чтобы остановить передачу вируса от человека к человеку, стоит сделать прививку. В Украине ее предлагают делать только девушкам еще до начала половой жизни в возрасте 9 – 14 лет 2 дозами. Вакцина защищает от развития рака шейки матки, рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Такие прививки против ВПЧ проводят в 84 странах мира, в частности в США, Канаде и странах ЕС.



Вакцинация убережет от ВПЧ / Фото Unsplash

К тому же в некоторых странах прививаться рекомендуют и мальчикам, например, в США, Великобритании и Израиле. Всего около 80 миллионов человек во всем мире уже привились против папилломавируса. В Украине такая вакцина не включена в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому родители должны самостоятельно обеспечить иммунопрофилактику своих детей. Хотя ВПЧ вакцина не обязательная, однако рекомендуемая.

ВИЧ-инфицированным для защиты от ВПЧ инфекции нужно ввести не 2, а 3 дозы вакцины.

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