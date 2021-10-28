Урізноманітьте раціон: 4 маловідомі каші, які містять багато білка

Люди, що дотримуються рослинної дієти, часто чують, що їхній раціон не забезпечує достатньої кількості білка. Але насправді цей елемент міститься й в багатьох крупах та рослинних продуктах.

Якщо ви зауважили, що звичні страви перестали давати відчуття ситості, спробуйте додати в раціон більше каш. У аналізі, проведеному вченими з Гарварду, було виявлено, що вживання білка підсилює відчуття ситості, особливо при заміні рафінованих вуглеводів.

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Кіноа



Зерна кіноа / Фото vegan.rocks

Кіноа вважається однією з найздоровіших каш, які не втрачають корисних властивостей при відварюванні. На одну чашку продукту припадає цілих 8 грамів протеїну. Ба більше, в її складі виявлено 9 незамінних амінокислот, залізо та магній. Оскільки технічно кіноа – це насіння, гарнір з неї стане й чудовим джерелом клітковини.

Камут (хорасанська пшениця)

Це унікальна каша, яка не містить глютену. Кожна зернина цієї каші приблизно вдвічі більша за інші крупи зі списку, тож ви точно отримаєте новий досвід, готуючи такий гарнір.

В одній чашці відвареного камуту міститься 10 грамів білка, що робить його одним найбагатшим джерелом цього елемента.

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Амарант



Амарант / Фото Pixabay

Одна чашка приготовленого амаранту забезпечить ваш організм 14 грамами білка. Попри те, що ця каша не така відома, як кіноа, у її складі міститься у три рази більше клітковини, ніж у традиційній пшениці. До того ж амарант покращує обмін речовин, що важливо для людей, які страждають від розладів травлення.

Теф (абіссинська трава)

Ще одне зерно без глютену, яке прийшло до нас з Північної Африки, містить близько 9 грамів білка та покращує мікробіом кишечника.

Додаючи ці каші в раціон замість макаронів, рису та картоплі, ви точно наситите свій організм оптимальною кількістю білка. Експериментуйте та пам'ятайте, що різноманіття – основа здорового харчування.