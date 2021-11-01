Це краде вашу енергію: як позбутись небажаних витоків

У осінньо-зимовий сезон люди частіше скаржаться на постійну втому та брак сил. Такі відчуття можуть турбувати через банальну відсутність енергії.

Погане самопочуття – це перший дзвінок про те, що варто досліджувати свій організм. Дуже важливо виявити причини відсутності енергії. Здорово 24 розповідають, які саме речі крадуть ваші життєві сили та як з цим боротись.

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Що краде вашу енергію

Люди часто вдаються до пошуків "швидкої" енергії, таких як кава, енергетики чи солодощі. Проте вони дають лише короткочасні результати та призводять до виснаження. Енергія утворюється завдяки їжі та диханню. Тому важливо забезпечити організм потрібними елементами та киснем. Впливати на відсутність енергії можуть наступні фактори.

Дефіцитний спосіб життя

Якщо у вас порушений обмін білків, жирів, вуглеводів чи заліза, організм може не може отримувати достатню кількість енергії з їжі. Тому дуже важливо споживати необхідні поживні речовини та слідкувати за вмістом вітамінів в організмі.

Неправильне харчування



Подбайте про харчування / Фото Unsplash

Саме харчування переважно відповідає за насиченість організму енергією. Якщо ви споживаєте неякісну їжу і не слідкуєте за раціоном, ймовірно, корисні елементи не будуть потрапляти в організм, або ж будуть проблеми із їхнім засвоєнням. Дуже важливо планувати раціон. Їжа має бути якісною та нести поживну цінність для організму.

Малорухливий спосіб життя



Рух необхідний для утворення енергії / Фото Unsplash

Якщо ви ведете пасивний спосіб життя, ваші клітини не насичуються киснем і ви не отримуєте потрібної енергії. Також важливо приділяти увагу спазмованим ділянкам та слідкувати за тілом. Щоденні прогулянки та ранкові вправи дозволять вам позбутись болю в тілі. Вони також сприятимуть насиченню киснем кожної клітини та забезпечать здорове функціонування мітохондрії.

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Стрес



Мінімізуйте стрес / Фото Unsplash

Ще один "споживач" життєвої енергії – стрес. Тривоги та напруга ефективно позбавляють ваш організм усіх сил отриманих з руху та харчування. Щоб позбутися постійної втоми, варто мінімізувати стрес. Ви можете практикувати медитацію, йогу або дихальні вправи, аби додати спокою та гармонії у буденність.