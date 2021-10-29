Спорт і хронічні захворювання: як фізичні навантаження допоможуть лікувати хвороби

Спорт не лише вбереже вас від ожиріння, серцево-судинних захворювань, діабету та інших. Він також ефективно допомагає боротись із хронічним хворобами та полегшує їх перебіг.

Тренування допоможуть нарощувати м'язи, сприяють здоров'ю суглобів, дозволяють почувати активним та бадьорим протягом дня. Активний спосіб також є запорукою молодості та попередженням передчасного старіння. У нашому матеріалі розповідаємо, від яких хронічних захворювань захищають фізичні навантаження та чому вони важливі для здоров'я.

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Чому спорт важливий для здоров'я

Спорт вважається плейотропним, тобто має багато позитивних ефектів. Регулярні вправи сприяють покращенню сну, роботі мозку, розвивають та підтримують кістки, м'язи, серце та інші сполучні тканини.

Вправи сприяють вивільненню ряду факторів, які захищають нейрони, покращують відновлення після травм і, ймовірно, підвищують цілісність гематоенцефалічного бар'єра – це група кровоносних судин, які контролюють те, що з крові транспортується в мозок,

– розповідає Шон Фланаган, доктор філософії, доцент кафедри спортивної медицини та харчування в Університеті Піттсбурга.

Уникнути ожиріння та усунути його наслідки

Ожиріння вважається хронічною проблемою, якщо індекс маси тіла складає 30 або більше. Згідно з дослідженнями, ожиріння щороку призводить до 112 000 смертей у США, яких можна запобігти, додавши трохи руху у буденність. До того ж більшість людей не сприймають ожиріння як хронічну хворобу, тому часто ставляться до неї несерйозно.



Спорт захистить від ожиріння / Фото Unsplash

Серед найбільш поширених наслідків ожиріння – високий рівень холестерину та кров'яний тиск, які підвищують ризик гіпертонії та серцевих захворювань. Аби вберегти себе від них, необхідно вести активний спосіб життя: ходьба, їзда на велосипеді чи заняття улюбленим спортом будуть цьому сприяти.

Рух допомагає зменшити біль при фіброміалгії

Фіброміалгія — це захворювання, яке характеризується хронічним болем у всьому тілі, постійною втомою, головними болями, проблемами зі сном і депресією. Для людей, які страждають через цю хворобу, фізичні вправи можуть стати справжнім рятівником. Аеробіка, силові тренування та розтяжка допомагають зменшити біль. Аналіз 13 клінічних досліджень, у яких взяли участь 839 дорослих з фіброміалгією, показав, що аеробні вправи покращують загальну якість життя шляхом зменшенню болю, покращення фізичної функції та зменшення втоми.

Вправи допомагають людям з діабетом контролювати рівень цукру в крові



Додайте руху у життя / Фото Unsplash

Регулярні фізичні вправи допомагають контролювати рівень глюкози в крові людям з діабетом 2 типу. Активний спосіб життя та тренування покращують чутливість до інсуліну. Це все сприяє зменшенню ваги та полегшує перебіг захворювання. Також знижується ризик захворювань, пов'язаних з діабетом: гіпертонія, хвороби серця та високий кров'яний тиск.

Знижують ризик серцево-судинних захворювань і запобігають їх погіршенню



Спорт знижує ризик серцевих захворювань / Фото Unsplash

Спорт може відігравати вирішальну роль у боротьбі з серцевими захворюваннями. Дослідники з Американської кардіологічної асоціації виявили, що періодичні тренування допомагають зменшити симптоми ішемічної хвороби серця, покращити кровообіг та знизити смертність.

Але будьте обережні з інтенсивністю. Попередньо проконсультуйтесь з лікарем, щодо нового розпорядку дня. Якщо під час занять спортом вас турбує запаморочення, задишка, нерегулярне серцебиття або біль у грудях – повідомте лікаря про ці симптоми.

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Вправи сприяють здоровому старінню



Спорт уповільнює старіння / Фото Unsplash

Ще однією перевагою занять спортом є повільне та здорове старіння. Дослідження показують, що фізична підготовка дійсно може допомогти уповільнити процес старіння на клітинному рівні. Також ви відчуєте покращення загального стану.