Спорт и хронические заболевания: как физические нагрузки помогут лечить болезни

Спорт не только убережет вас от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других. Он также эффективно помогает бороться с хроническими болезнями и облегчает их течение.

Тренировки помогут наращивать мышцы, способствуют здоровью суставов, позволяют чувствовать себя активным и бодрым в течение дня. Активный способ также является залогом молодости и предотвращением преждевременного старения. В нашем материале рассказываем, от каких хронических заболеваний защищают физические нагрузки и почему они важны для здоровья.

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Почему спорт важен для здоровья

Спорт считается плейотропным, то есть имеет много положительных эффектов. Регулярные упражнения способствуют улучшению сна, работе мозга, развивают и поддерживают кости, мышцы, сердце и другие соединительные ткани.

Упражнения способствуют высвобождению ряда факторов, защищающих нейроны, улучшают восстановление после травм и, вероятно, повышают целостность гематоэнцефалического барьера – это группа кровеносных сосудов, которые контролируют то, что из крови транспортируется в мозг,

– рассказывает Шон Фланаган, доктор философии, доцент кафедрой спортивной медицины и питания в Университете Питтсбурга.

Избежать ожирения и устранить его последствия

Ожирение считается хронической проблемой, если индекс массы тела составляет 30 или больше. Согласно исследованиям, ожирение ежегодно приводит к 112 000 смертям в США, которые можно предотвратить, добавив немного движения в обыденность. К тому же, большинство людей не воспринимают ожирение как хроническую болезнь, поэтому часто относятся к ней несерьезно.



Спорт защитит от ожирения / Фото Unsplash

Среди наиболее распространенных последствий ожирения: высокий уровень холестерина и кровяное давление, которые повышают риск гипертонии и сердечных заболеваний. Чтобы уберечь себя от них, необходимо вести активный образ жизни: ходьба, езда на велосипеде или занятия любимым спортом будут способствовать этому.

Движение помогает уменьшить боль при фибромиалгии

Фибромиалгия – это заболевание, которое характеризуется хронической болью во всем теле, постоянной усталостью, головными болями, проблемами со сном и депрессией. Для людей, страдающих этой болезнью, физические упражнения могут стать настоящим спасителем. Аэробика, силовые тренировки и растяжка помогают снизить боль. Анализ 13 клинических исследований, в которых приняли участие 839 взрослых с фибромиалгией, показал, что аэробные упражнения улучшают общее качество жизни путем уменьшения боли, улучшения физической функции и уменьшения усталости.

Упражнения помогают людям с диабетом контролировать уровень сахара в крови



Добавьте движения в жизнь / Фото Unsplash

Регулярные упражнения помогают контролировать уровень глюкозы в крови людям с диабетом 2 типа. Активный образ жизни и тренировки улучшают чувствительность к инсулину. Это все способствует уменьшению веса и облегчает течение заболевания. Также снижается риск заболеваний, связанных с диабетом: гипертония, заболевания сердца и высокое кровяное давление.

Снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращают их ухудшение



Спорт снижает риск сердечных заболеваний / Фото Unsplash

Спорт может играть решающую роль в борьбе с сердечными заболеваниями. Исследователи из Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что периодические тренировки помогают снизить симптомы ишемической болезни сердца, улучшить кровообращение и снизить смертность.

Но будьте осторожны с интенсивностью. Предварительно проконсультируйтесь с врачом относительно нового распорядка дня. Если во время занятий спортом вас беспокоит головокружение, одышка, нерегулярное сердцебиение или боль в груди – сообщите врачу об этих симптомах.

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Упражнения способствуют здоровому старению



Спорт замедляет старение / Фото Unsplash

Еще одним преимуществом занятий спортом является медленное и здоровое старение. Исследования показывают, что физическая подготовка может помочь замедлить процесс старения на клеточном уровне. Также вы почувствуете улучшение общего состояния.