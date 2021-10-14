Спорт чи дієта: на чому зробити акцент під час схуднення

Багато лікарів та експертів пропагують активний спосіб життя та фізичні навантаження. У комплексі з правильним харчуванням або ж відповідною дієтою вони принесуть чудові результати для вашої фігури.

Але що ж у цьому тандемі важливіше: спорт чи дієта? Здорово 24 розповідають, на чому варто зробити акцент під час схуднення.

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Спорт чи дієта

Нове дослідження, опубліковане в iScience, доводить, що деякі дієти, призначені для схуднення, можуть негативно вплинути на організм. А саме, вони в перспективі можуть призвести до збільшення ваги. До того ж вчені дослідили, що люди, які страждають через ожиріння, можуть отримати значно кращі результати завдяки спорту, на відміну від тих, хто дотримується дієти. Причина в тому, що після досягнення своєї цілі у вазі, люди припиняли харчуватись так, як того вимагала дієта, і поступово набирали кілограми.

Вправи важливі, коли справа стосується ожиріння та хвороб, через їх вплив на чутливість до інсуліну. Це здатність вашого організму витягати глюкозу з крові, щоб вона могла бути використана для отримання енергії та палива. Було виявлено, що ожиріння активує вроджену імунну систему, яка стимулює запалення та резистентність до інсуліну,

– пояснює експерт Джей Ковін.



Дієта принесе недовгострокові результати / Фото Unsplash

Порушення вмісту інсуліну може стати причиною симптомів переддіабету та призвести до діабету 2 типу. У таких ситуаціях неабияк рятують фізичні навантаження, які покращують чутливість. Звичайні вправи для м'язів збільшують засвоєння глюкози в 50 разів, а ця здатність може зберігатися протягом 24 годин після тренування.

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Вправи не тільки впливають на інсулін



Спорт корисний не лише для фігури / Фото Unsplash

Активний спосіб життя та ранкова зарядка будуть корисним не лише для регуляції рівня інсуліну в крові. Вони допоможуть вам почуватись здоровішими та боротись із багатьма захворюваннями чи попередити їх. Це відбувається через збільшення серцебиття, що змушує м'язи тіла використовувати більше глюкози. З часом це впливає на зниження рівня цукру в крові та може захисти від серцевих захворювань. До того ж ви зможете контролювати свою вагу, знизити рівень статевих гормонів, зміцнити імунну систему та вберегти себе від деяких видів раку.

Згідно з дослідженням, люди, які регулярно займались спортом, мали на 22% нижчий ризик смертності та на 24% нижчий ризик серцево-судинних захворювань.