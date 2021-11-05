Сири з блакитною цвіллю: як правильно вживати, щоб не нашкодити шлунку
Джерело:Ukr.Media
Сир з блакитною цвіллю виробляється за особливою технологією, з використанням "культурних" видів блакитної цвілі роду Penicillium. Це елітні продукти з зеленуватим або блакитним відтінком, особливою текстурою і вираженим ароматом.
Проте цей делікатес має й небажані ефекти. Розповідаємо, як вживати сир з блакитною цвіллю без шкоди для здоров'я.
Читайте також "Заморити черв'ячка": чому небезпечно їсти, не помивши руки
Найвідомішими сортами серед сирів з цвіллю є Дор Блю, Рокфор і Горгонзола. Більш м'яким смаком і вишуканим ароматом володіють сири Брі і Бресс Блю. Крім технології виробництва вони розрізняються за консистенцією, запахом та присмаком.
Корисні властивості сирів з блакитною цвіллю
Вважається, що благородні сири:
- чинять протизапальну дію;
- поліпшують травлення;
- відновлюють гормональний фон;
- нормалізують психоемоційний стан, посилюючи вироблення серотоніну;
- ефективно боряться з безсонням;
- захищають від негативного УФ-випромінювання, посилюють вироблення меланіну в шкірних покривах;
- підтримують серцево-судинну систему.
Шкода і протипоказання
Блакитні сири не рекомендується їсти у великих кількостях. Допустима порція – 50 грамів на добу. Також експерти застерігають від вживання цього продукту натщесерце, оскільки це може призвести до:
- дисбактеріозу, порушення мікрофлори кишечника;
- загострення вже наявних хвороб шлунково-кишкового тракту;
- алергічних реакцій при індивідуальній непереносимості пеніциліну.
Не рекомендуються блакитні сири вагітним і під час годування груддю.
Як безпечно їсти сир з блакитною цвіллю
Блакитні сири найчастіше подаються у вигляді самостійної закуски або в складі сирних тарілок. Усі види сирів з цвіллю вдало поєднуються з винами, грушами і виноградом.
Найкраще блакитні сири поєднуються з такими продуктами:
- хрусткі хлібці;
- фрукти (ідеальним варіантом є виноград або груша);
- крекер;
- практично всі види овочів.
Починати своє знайомство найкраще з брі, щоб мати можливість звикнути до досить специфічного смаку і запаху. Після цього можна переходити до інших сортів, з більш різкими запахами і вираженим смаком.