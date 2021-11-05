Сири з блакитною цвіллю: як правильно вживати, щоб не нашкодити шлунку

5 листопада 2021 , 20:14
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Джерело:

Ukr.Media

Сир з блакитною цвіллю виробляється за особливою технологією, з використанням "культурних" видів блакитної цвілі роду Penicillium. Це елітні продукти з зеленуватим або блакитним відтінком, особливою текстурою і вираженим ароматом.

Проте цей делікатес має й небажані ефекти. Розповідаємо, як вживати сир з блакитною цвіллю без шкоди для здоров'я. 

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Найвідомішими сортами серед сирів з цвіллю є Дор Блю, Рокфор і Горгонзола. Більш м'яким смаком і вишуканим ароматом володіють сири Брі і Бресс Блю. Крім технології виробництва вони розрізняються за консистенцією, запахом та присмаком.

Корисні властивості сирів з блакитною цвіллю

Як правильно вживати сири з блакитною цвіллю / Фото Pexels

Вважається, що благородні сири:

  • чинять протизапальну дію;
  • поліпшують травлення;
  • відновлюють гормональний фон;
  • нормалізують психоемоційний стан, посилюючи вироблення серотоніну;
  • ефективно боряться з безсонням;
  • захищають від негативного УФ-випромінювання, посилюють вироблення меланіну в шкірних покривах;
  • підтримують серцево-судинну систему.

Шкода і протипоказання

Блакитні сири не рекомендується їсти у великих кількостях. Допустима порція – 50 грамів на добу. Також експерти застерігають від вживання цього продукту натщесерце, оскільки це може призвести до:

  • дисбактеріозу, порушення мікрофлори кишечника;
  • загострення вже наявних хвороб шлунково-кишкового тракту;
  • алергічних реакцій при індивідуальній непереносимості пеніциліну.

Не рекомендуються блакитні сири вагітним і під час годування груддю.

Як безпечно їсти сир з блакитною цвіллю

 Як правильно вживати сири з блакитною цвіллю / Фото Pexels

Блакитні сири найчастіше подаються у вигляді самостійної закуски або в складі сирних тарілок. Усі види сирів з цвіллю вдало поєднуються з винами, грушами і виноградом. 

Найкраще блакитні сири поєднуються з такими продуктами:

  • хрусткі хлібці;
  • фрукти (ідеальним варіантом є виноград або груша);
  • крекер;
  • практично всі види овочів.

Починати своє знайомство найкраще з брі, щоб мати можливість звикнути до досить специфічного смаку і запаху. Після цього можна переходити до інших сортів, з більш різкими запахами і вираженим смаком.

Автор: Юлія Бабич