Сыры с голубой плесенью: как правильно употреблять, чтобы не навредить желудку

Сыр с голубой плесенью производится по особой технологии, с использованием "культурных" видов голубой плесени рода Penicillium. Это элитные продукты с зеленоватым или голубым оттенком, особенной текстурой и выраженным ароматом.

Однако этот деликатес имеет нежелательные эффекты. Рассказываем, как употреблять сыр с голубой плесенью без вреда для здоровья.

Читайте также "Заморить червячка": почему опасно есть, не помыв руки

Самыми известными сортами среди сыров с плесенью являются Дор Блю, Рокфор и Горгонзол. Более мягким вкусом и изысканным ароматом обладают сыры Бри и Бресс Блю. Кроме технологии производства они различаются по консистенции, запаху и привкусу.

Полезные свойства сыров с голубой плесенью

Как правильно употреблять сыры с голубой плесенью / Фото Pexels

Считается, что благородные сыры:

оказывают противовоспалительное действие;

улучшают пищеварение;

восстанавливают гормональный фон;

нормализуют психоэмоциональное состояние, усиливая выработку серотонина;

эффективно борются с бессонницей;

защищают от отрицательного УФ-излучения, усиливают выработку меланина в кожных покровах;

поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Вред и противопоказания

Голубые сыры не рекомендуется есть в больших количествах. Допустимая порция – 50 граммов в сутки. Также эксперты предостерегают от употребления этого продукта натощак, поскольку это может привести к:

дисбактериоза, нарушение микрофлоры кишечника;

обострение уже имеющихся заболеваний желудочно-кишечного тракта;

аллергических реакций при индивидуальной непереносимости пенициллина.

Не рекомендуются голубые сыры беременным и при кормлении грудью.

Как безопасно есть сыр с голубой плесенью

Как правильно употреблять сыры с голубой плесенью / Фото Pexels

Голубые сыры чаще всего подаются в виде самостоятельной закуски или в составе творожных тарелок. Все виды сыров с плесенью успешно сочетаются с винами, грушами и виноградом.

Лучше всего голубые сыры сочетаются со следующими продуктами:

хрустящие хлебцы;

фрукты (идеальным вариантом является виноград или груша);

крекер;

практически все виды овощей.

Начинать свое знакомство лучше всего с бри, чтобы иметь возможность привыкнуть к достаточно специфическому вкусу и запаху. После этого можно переходить к другим сортам, с более резкими запахами и выраженным вкусом.