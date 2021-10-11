Силове навантаження для всього тіла: що таке ізометричні вправи і як їх виконувати

Ізометричні вправи – це статичні силові тренування. Іншими словами, техніка при якій ваші м'язи напружені, але не розширюється і не стискається.

Відома тренерка Боржемска Марина поділилася прикладами ізометричних вправ та технікою їх виконання. Детальніше – далі.

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Перед тренуванням зробіть розминку. Важливо прислухатися до свого тіла, тренуйтеся повільно.

Кожну вправу виконуйте не довше ніж 7 – 8 секунд.

Робіть по 2 – 3 підходи.

виконання ізометричних вправ з поганою технікою також може привести до нових травм.

Наприклад, неправильне виконання планки може збільшити напругу в попереку, що потенційно може призвести до травми. Якщо відчуваєте біль або дискомфорт, негайно припиніть виконання вправи.

Для рук

Що таке ізометричні вправи / Фото інстаграм @uzelkova.marina

Складіть долоні разом. Ваші лікті повинні бути розширені або спрямовані до землі. Стисніть руки разом. Чим сильніше ви натискаєте, тим важче буде. Тримайте плечі на одному рівні – їх підйом під час поштовху може викликати непотрібну напругу.

Для спини

Що таке ізометричні вправи / Фото інстаграм @uzelkova.marina

Прийміть позу для віджимання, стежачи за тим, щоб хребет вирівнявся по прямій. Відштовхніться від підлоги, розширюючи груди. Тримайте в тонусі прес і глибоко дихайте. Не підіймайте сідниці надто високо, а також не опускайте стегна занадто низько в цьому положенні.

Для ніг

Ноги на ширині плечей. Сідайте, поки стегна не будуть паралельними підлозі. Замість того щоб просто утримувати цю позицію, спробуйте напружити м'язи: так стегна скоротяться ще більше.