Силовая нагрузка для всего тела: что такое изометрические упражнения и как их выполнять

Изометрические упражнения – это статические силовые тренировки. Иными словами, техника при которой ваши мышцы напряжены, но не расширяются и не сжимаются.

Известная тренерка Боржемская Марина поделилась примерами изометрических упражнений и техникой их исполнения. Подробнее – далее.

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Перед тренировкой сделайте разминку. Важно прислушиваться к своему телу, тренируйтесь медленно.

Каждое упражнение выполняйте не более чем 7 – 8 секунд. Делайте по 2 – 3 подхода.

выполнение изометрических упражнений с плохой техникой также может привести к новым травмам.

Например, неправильное выполнение планки может увеличить напряжение в пояснице, что потенциально может привести к травме. Если чувствуете боль или дискомфорт, немедленно прекратите выполнение упражнения.

Для рук

Что такое изометрические упражнения / Фото инстаграм @ uzelkova.marina

Сложите ладони вместе. Ваши локти должны быть расширены или направлены к земле. Сожмите руки вместе. Чем сильнее вы нажимаете, тем труднее будет. Держите плечи на одном уровне – их подъем во время толчка может вызвать ненужное напряжение.

Для спины

Что такое изометрические упражнения / Фото инстаграм @ uzelkova.marina

Примите позу для отжимания, следя за тем, чтобы позвоночник выровнялся по прямой. Оттолкнись от пола, расширяя грудь. Держите в тонусе пресс и глубоко дышите. Не поднимайте ягодицы слишком высоко, а также не опускайте бедра слишком низко в этом положении.

Для ног

Ноги поставьте на ширине плеч. Приседайте, пока бедра не окажутся параллельно полу. Вместо того чтобы просто удерживать эту позицию, попробуйте напрячь мышцы: так бедра сократятся еще больше.