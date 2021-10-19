Шоколадно-вишневий пиріг: солодкий десерт і ніяких зайвих калорій

Існує чимало смачних десертів, якими всі так люблять себе потішити. Але випічка може бути корисною та не шкодити фігурі.

Приготуйте смачний шоколадно-вишневий пиріг. Заварена кава додасть родзинки насиченому шоколадному смаку, а вишня подарує нотки терпкості.

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Рецепт шоколадно-вишневого пирога

Інгредієнти

450 грамів замороженої вишні;

3 столові ложки вишневого варення;

450 грамів суміші для приготування торта;

пів склянки знежиреного молока;

пів склянки міцно звареної кави, кімнатної температури;

пів склянки вершкового масла;

пів склянки шоколадної стружки;

кондитерський цукор (необов'язково).

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Спосіб приготування



Приготуйте шоколадний пиріг з вишнями / Фото Unsplash

Крок 1. Розморозьте вишні та злийте зайву рідину. Вершкове масло розтопіть, додайте суміш для приготування торта, молоко, каву та збийте у середній посудині до однорідної маси. У суміш висипте шоколадну стружку.

Крок 2. Змішайте вишні та вишневе варення. Форму для запікання застеліть пергаментним папером та рівномірно розподіліть вишневу суміш.

Крок 3. Тісто вилийте поверх вишень та поставте у духовку, розігріту до 170 градусів. Готуйте протягом 40 хвилин та дайте охолонути. Зверху можете посипати ванільним цукром та подати з кулькою ванільного морозива.