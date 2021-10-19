Шоколадно-вишневий пиріг: солодкий десерт і ніяких зайвих калорій
Джерело:Eating Well
Існує чимало смачних десертів, якими всі так люблять себе потішити. Але випічка може бути корисною та не шкодити фігурі.
Приготуйте смачний шоколадно-вишневий пиріг. Заварена кава додасть родзинки насиченому шоколадному смаку, а вишня подарує нотки терпкості.
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Рецепт шоколадно-вишневого пирога
Інгредієнти
- 450 грамів замороженої вишні;
- 3 столові ложки вишневого варення;
- 450 грамів суміші для приготування торта;
- пів склянки знежиреного молока;
- пів склянки міцно звареної кави, кімнатної температури;
- пів склянки вершкового масла;
- пів склянки шоколадної стружки;
- кондитерський цукор (необов'язково).
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Спосіб приготування
Приготуйте шоколадний пиріг з вишнями / Фото Unsplash
Крок 1. Розморозьте вишні та злийте зайву рідину. Вершкове масло розтопіть, додайте суміш для приготування торта, молоко, каву та збийте у середній посудині до однорідної маси. У суміш висипте шоколадну стружку.
Крок 2. Змішайте вишні та вишневе варення. Форму для запікання застеліть пергаментним папером та рівномірно розподіліть вишневу суміш.
Крок 3. Тісто вилийте поверх вишень та поставте у духовку, розігріту до 170 градусів. Готуйте протягом 40 хвилин та дайте охолонути. Зверху можете посипати ванільним цукром та подати з кулькою ванільного морозива.