Що потрібно знати, перш ніж приймати вітаміни: 3 поради ендокринологів
Джерело:24 канал
На зміну літньому сонцю прийшли дощі, вітер і сирість. Організм, який звик до тепла, страждає від різкого переходу й потребує додаткової підтримки. Щоб забезпечити її – на допомогу приходять вітамінні комплекси.
На жаль, вітаміни з ягід і фруктів, які ми вживали впродовж літа, а також сонце в комплексі зі свіжим повітрям не запасаються в організмі. Частина з них – водорозчинні вітаміни – витрачаються відразу. Жиророзчинні запасаються в незначних кількостях – і на кілька місяців холодів їх не вистачить.
Читайте також Аналізи на гельмінти: які, кому та коли здавати
Тому мешканцям регіонів з малою кількістю сонця та дорогими овочами з супермаркетів не варто входити в осінь без вітамінів.
Ось як почати їх приймати правильно.
Крок 1: здаємо аналізи
Не приймайте вітамінів до здачі аналізів / Фото Pexels
Цей крок допоможе з'ясувати, від яких саме дефіцитів потерпає ваш організм та унеможливить передозування тими вітамінами, які у вас в надлишку.
- Клінічний аналіз крові. Аналіз дозволить оцінити стан здоров'я в цілому: чи в порядку ваша імунна система, чи немає запальних процесів тощо.
- Біохімічний аналіз крові. Допомагає дізнатися про стан окремих органів: печінки, нирок, підшлункової залози, серцево-судинної системи.
- Аналіз на вміст вітамінів. Це дослідження дасть змогу виявити актуальний рівень окремих вітамінів. Саме завдяки йому можна робити висновки про те, які вітаміни варто пропити.
- Аналіз на мінерали. Калій, магній, фосфор, сірка, залізо, йод, мідь і інші. Вони необхідні нашому організму не менше, ніж вітаміни; при цьому далеко не всі з них ми отримуємо в достатньому обсязі з їжі.
- Аналіз на гормони. В першу чергу слід перевірити статеві і гормони щитовидної залози.
Крок 2: консультуємося з фахівцем
Маючи на руках результати, потрібно звертатися до лікаря, який зможе прочитати аналізи та виписати на їх основі відповідні препарати з правильним дозуванням, а також скоригує раціон.Не варто намагатися аналізувати результати самому: ви можете опустити деталі.
Крок 3: купуємо якісні вітаміни
Купуйте вітаміни, які виписав лікар / Фото Pexels
Не всі вітамінні комплекси мають збалансований склад. Іноді добавки містять вітаміни в важкозасвоюваних формах або в дуже низькому дозуванні. Нерідко до складу одного комплексу входять речовини, які "конкурують" між собою і зрештою погано засвоюються. В кращому разі такий курс не продемонструє жодного ефекту, в гіршому – спровокує алергічну реакцію.
Тож фахівці рекомендують ретельно вивчити склад препарату, перевірити виробника та купувати вітаміни, які виписав лікар, а не те, що порадили друзі чи блогери.