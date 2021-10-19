Що потрібно знати, перш ніж приймати вітаміни: 3 поради ендокринологів

На зміну літньому сонцю прийшли дощі, вітер і сирість. Організм, який звик до тепла, страждає від різкого переходу й потребує додаткової підтримки. Щоб забезпечити її – на допомогу приходять вітамінні комплекси.

На жаль, вітаміни з ягід і фруктів, які ми вживали впродовж літа, а також сонце в комплексі зі свіжим повітрям не запасаються в організмі. Частина з них – водорозчинні вітаміни – витрачаються відразу. Жиророзчинні запасаються в незначних кількостях – і на кілька місяців холодів їх не вистачить.

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Тому мешканцям регіонів з малою кількістю сонця та дорогими овочами з супермаркетів не варто входити в осінь без вітамінів.

Ось як почати їх приймати правильно.

Крок 1: здаємо аналізи

Не приймайте вітамінів до здачі аналізів / Фото Pexels

Цей крок допоможе з'ясувати, від яких саме дефіцитів потерпає ваш організм та унеможливить передозування тими вітамінами, які у вас в надлишку.

Клінічний аналіз крові. Аналіз дозволить оцінити стан здоров'я в цілому: чи в порядку ваша імунна система, чи немає запальних процесів тощо.

Аналіз дозволить оцінити стан здоров'я в цілому: чи в порядку ваша імунна система, чи немає запальних процесів тощо. Біохімічний аналіз крові. Допомагає дізнатися про стан окремих органів: печінки, нирок, підшлункової залози, серцево-судинної системи.

Допомагає дізнатися про стан окремих органів: печінки, нирок, підшлункової залози, серцево-судинної системи. Аналіз на вміст вітамінів. Це дослідження дасть змогу виявити актуальний рівень окремих вітамінів. Саме завдяки йому можна робити висновки про те, які вітаміни варто пропити.

Це дослідження дасть змогу виявити актуальний рівень окремих вітамінів. Саме завдяки йому можна робити висновки про те, які вітаміни варто пропити. Аналіз на мінерали. Калій, магній, фосфор, сірка, залізо, йод, мідь і інші. Вони необхідні нашому організму не менше, ніж вітаміни; при цьому далеко не всі з них ми отримуємо в достатньому обсязі з їжі.

Калій, магній, фосфор, сірка, залізо, йод, мідь і інші. Вони необхідні нашому організму не менше, ніж вітаміни; при цьому далеко не всі з них ми отримуємо в достатньому обсязі з їжі. Аналіз на гормони. В першу чергу слід перевірити статеві і гормони щитовидної залози.

Крок 2: консультуємося з фахівцем

Маючи на руках результати, потрібно звертатися до лікаря, який зможе прочитати аналізи та виписати на їх основі відповідні препарати з правильним дозуванням, а також скоригує раціон.

Крок 3: купуємо якісні вітаміни

Не варто намагатися аналізувати результати самому: ви можете опустити деталі.

Купуйте вітаміни, які виписав лікар / Фото Pexels

Не всі вітамінні комплекси мають збалансований склад. Іноді добавки містять вітаміни в важкозасвоюваних формах або в дуже низькому дозуванні. Нерідко до складу одного комплексу входять речовини, які "конкурують" між собою і зрештою погано засвоюються. В кращому разі такий курс не продемонструє жодного ефекту, в гіршому – спровокує алергічну реакцію.

Тож фахівці рекомендують ретельно вивчити склад препарату, перевірити виробника та купувати вітаміни, які виписав лікар, а не те, що порадили друзі чи блогери.