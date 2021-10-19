Что нужно знать прежде чем принимать витамины: 3 советы эндокринологов

На смену летнему солнцу пришли дожди, ветер и сырость. Организм, привыкший к теплу, страдает от резкого перехода и нуждается в дополнительной поддержке. Чтобы обеспечить ее – на помощь приходят витаминные комплексы.

К сожалению, витамины из ягод и фруктов, которые мы употребляли в течение лета, а также солнце в комплексе со свежим воздухом не запасаются в организме. Часть из них – водорастворимые витамины – тратятся сразу. Жирорастворимые откладываются в незначительных количествах – и на несколько месяцев холодов их не хватит.

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Поэтому жителям регионов с малым количеством солнца и дорогими овощами из супермаркетов не стоит входить в осень без витаминов.

Вот как начать их принимать правильно.

Шаг 1: сдаем анализы

Не принимайте витаминов если не сдали анализы / Фото Pexels

Этот шаг поможет выяснить, от каких именно дефицитов страдает ваш организм, а также исключит передозировку теми витаминами, которые у вас в избытке.

Клинический анализ крови. Анализ позволит оценить состояние здоровья в целом: в порядке ли ваша иммунная система, нет ли воспалительных процессов и тому подобное.

Анализ позволит оценить состояние здоровья в целом: в порядке ли ваша иммунная система, нет ли воспалительных процессов и тому подобное. Биохимический анализ крови. Помогает узнать о состоянии отдельных органов: печени, почек, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы.

Помогает узнать о состоянии отдельных органов: печени, почек, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы. Анализ на содержание витаминов . Это исследование позволит выявить актуальный уровень отдельных витаминов. Именно благодаря ему можно делать выводы о том, какие витамины стоит пропить.

. Это исследование позволит выявить актуальный уровень отдельных витаминов. Именно благодаря ему можно делать выводы о том, какие витамины стоит пропить. Анализ минералами. Калий, магний, фосфор, сера, железо, йод, медь и другие. Они необходимы нашему организму не менее витамины; при этом далеко не все из них мы получаем в достаточном объеме из пищи.

Калий, магний, фосфор, сера, железо, йод, медь и другие. Они необходимы нашему организму не менее витамины; при этом далеко не все из них мы получаем в достаточном объеме из пищи. Анализ на гормоны. В первую очередь следует проверить половые и гормоны щитовидной железы.

Шаг 2: консультируемся со специалистом

Имея на руках результаты, нужно обращаться к врачу, который сможет прочитать анализы и выписать на их основе соответствующие препараты с правильной дозировкой, а также скорректирует рацион.

Шаг 3: покупаем качественные витамины

Не стоит пытаться анализировать результаты самому: вы можете опустить детали.

Покупайте витамины, которые выписал врач / Фото Pexels

Не все витаминные комплексы имеют сбалансированный состав. Иногда добавки содержат витамины в трудноусвояемых формах или в очень низкой дозировке. Нередко в состав одного комплекса входят вещества, которые "конкурируют" между собой и в конце концов плохо усваиваются. В лучшем случае такой курс не продемонстрирует никакого эффекта, в худшем – спровоцирует аллергическую реакцию.

Поэтому специалисты рекомендуют тщательно изучить состав препарата, проверить производителя и покупать витамины, которые выписал врач, а не то, что посоветовали друзья или блогеры.