Що таке комфортна вага та як її досягти: поради імунолога

Лікарка-імунолог Марія Полозова розповіла, що таке комфортна вага, як її визначити та як дотримання базових правил може вплинути на загальне самопочуття. Переказуємо головне.

Стрес, порушення сну, вагітність, неправильне харчування, стрес через локдаун, сидяча робота та низька активність – список факторів, які впливають на зміну ваги можна перераховувати довго. В когось буде щось одне. В інших – цілий комплекс.

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У житті бувають різні ситуації, які супроводжуються незначними змінами у вазі. Втрата та набір 2 – 3 кілограмів – це норма. Інша справа, коли ви набрали та досягли плато, без єдиного зсуву, а також, якщо продовжуєте різко добирати вагу.

Таке відбувається у багатьох. І проблема не тільки в спорті чи харчуванні. Вона комплексна й зазвичай є реакцією на кілька чинників.

Що таке комфортна вага

Комфортна вага не залежить від розмірів тіла / Фото Pexels

Комфортна вага – це той показник, який максимально знижує ймовірність захворювань. Для кожного з нас він різний. Як його дізнатися, якщо індекс маси тіла – неідеальний показник.

Насамперед доведеться з серйозністю та розумом підійти до зміни способу життя. Звісно ж, орієнтуючися на ту вагу, яка у вас була раніше (якщо у вас не було проблем зі здоров'ям та розладів харчової поведінки).

Які фактори можуть вплинути на набір ваги та що з цим робити

З віком змінюється метаболізм, відповідно – набирається вага. Ви можете важити так, як і у 18, можете добрати кілька кілограмів (обидві ситуації цілком нормальні), проте якщо цифри міняються різко – це сигнал про те, що варто переглянути свій спосіб життя та звички.

Те, що працювало у 18 не працюватиме у 28. Чим старшими ми стаємо, тим більше зусиль доведеться прикладати для підтримки себе у формі.

Якщо ви не розумієте інтуїтивно свого балансу між поступленням та витратами енергії, постежте за калоріями та рівнем фізичного навантаження, а також за своїм станом під час та після занять спортом.

Важливо вдосконалювати самопочуття, а не відмітку на вагах / Фото Pexels

Бодипозитив – це прекрасно. Але ось при низькій фізичній підготовці, низькій варіабельності серцевого ритму та сильній задишці, бодипозитив форматується в роботу над собою.

Лише дефіцит калорій – не гарант успіху. Підрахунок "вхідних" калорій не повинен зводитися до підрахунку кількості їжі. Потрібно також враховувати кількість енергії, яку людина засвоює. Кількість калорій в їжі зазвичай підраховується на основі стандартних таблиць, де кожному граму вуглеводів відповідає 4 калорії, кожному граму жиру – 9 калорій.

Ярлики на пачках продуктів позначають їх харчову цінність, як певну постійну величину. Наприклад, ви можете прочитати, що йогурт містить 137 калорій, а шматок хліба – 69. Однак існують дослідження, які показують, що все не так просто. Може бути, що йогурт містить 137 калорій для людини з "нормальною" вагою, але ця цифра збільшується до 140, якщо в людини інший набір кишечних мікробів. Так, здається, що різниця несуттєва, але якщо це відбувається на постійній основі – з часом все відіб'ється на вазі.

Виявляється, що бактерії працюють з вами, витягуючи енергію з їжі. Це означає, що і кількість калорій, які ви засвоюєте, визначає саме ваша мікробна спільнота, а не стандартна таблиця. Тож лише дефіциту калорій недостатньо. Важливо приділяти увагу якості їжі та тим факторам, які впливають на склад мікрофлори. А він якраз залежить від їжі, яку ми споживаємо.

Питання про "затрати калорій" теж достатньо складне. Потрібно зрозуміти собі як саме організм розподіляє енергію: відкладає її про запас чи відразу спалює. Щоб розібратися з цим, варто випробувати різні види навантажень, відслідковувати витривалість та збільшення м'язів.