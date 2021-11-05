Рясні менструації та хронічна втома: як захиститись від нестачі заліза

Нестача заліза може бути причиною рясних менструацій та хронічної втоми. Особливо часто з негативними наслідками стикаються жінки.

Норма заліза у крові повинна складати 20 феритин, хоча найкраще для організму підтримувати значення у 40 одиниць. Проте більшість з нас живе з нестачею цього елементу, якого у крові 7 – 15 одиниць.

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Як втримати залізо в організмі

Жінки часто при нестачі заліза вдаються до вживання вітамінних добавок, які не дозволяють позбутись негативних наслідків. Тому важливо комплексно підійти до цієї проблеми та подбати про харчування. Зокрема варто виключити цукор та інші прості вуглеводи, які, при потраплянні в організм, швидко перетворюються на глюкозу.



Як залізо засвоюється в організмі / Фото Unsplash

Причиною рясних місячних, міоми та ендометріозу є надлишок естрогену. Він починає накопичуватись, коли не виводиться з організму. Річ у тім, що естроген має пройти 3 фази виведення, дві з яких відбуваються у печінці, а третя – у кишківнику. Третя фаза є вирішальною і для її завершення необхідно багато клітковини, до якої прикріплюються гормони.

До того ж солодощі та вуглеводи шкідливі через те, що для їх розщеплення потрібен ензим, який перешкоджає прикріпленню естрогенів до клітковини. Тобто велика кількість простих вуглеводів: солодощі, білий хліб і білий рис, багато каш, надмірне вживання фруктів, сухофруктів, меду, сиропів, – заважає нормальному виведенню відпрацьованого естрогена з тіла.

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Додайте залізо у раціон / Фото Unsplash

Якщо ви хочете поповнити запаси заліза в організмі, вживайте більше цих продуктів: