К тому же состояние кожи ухудшается при недостатке витаминов: она теряет блеск, тонус и эластичность, становится сухой и раздраженной. Поэтому очень важно знать, какие витамины отвечают за здоровье самого органа и как влияет на кожу их нехватка.

Полезно У ребенка глисты – профилактика понадобится всей семье

Витамины, необходимые для здоровой кожи

Цинк

Дефицит цинка обычно имеет беспощадное влияние на эластичность кожи и проявляется обострением заболеваний: акне, дерматита и псориаза. В таком случае добавьте в рацион больше морепродуктов, мяса, бобовых и орехов, которые содержат большое количество этого элемента в своем составе.



Добавьте в рацион орехи / Фото Unsplash

Витамин С

Этот витамин отвечает за молодость и замедляет старение, ведь участвует в создании коллагена. К тому же он обеспечивает организм нужными антиоксидантами. Нехватку этого элемента вы сразу увидите: кожа станет грубой, тусклой, сухой, а раны будут заживать очень медленно. Чтобы пополнить запасы витамина С в организме употребляйте грейпфрут, киви, гранат, виноград, свеклу, брюссельскую капусту, красный перец, имбирь, квашеную капусту, соленые помидоры, клюкву и бруснику.

Витамин Е

Это настоящий витамин красоты: он борется со свободными радикалами, бережет кожу от сухости и быстрого старения. Его недостаток будет особенно неприятным , ведь ваша кожа покроется возрастными пятнами, морщинами и будет выглядеть сухой. Для того, чтобы пополнить организм полезными витаминами, добавьте в рацион авокадо, брокколи, семена подсолнечника, миндаль, фундук, арахис и растительные масла.



Витамин Е борется с морщинами / Фото Unsplash

Витамин А

Шелушение, трещины, акне, экземы и потемнением кожи – это все негативные последствия недостатка витамина А. Именно он стоит на страже увлажненной кожи и борется с пигментацией. Для того, чтобы улучшить состояние кожи, нужно есть больше моркови, сладкого картофеля, шпината, брокколи, капусты кале, тыквы и темных зеленых овощей.

Комплекс витаминов группы B

Эта группа витаминов отвечает за циркуляцию крови, дыхание клеток и обмен веществ. Его недостаток проявится в организме в виде проблем с пищеварением, а на коже появляются акне и неприятные высыпания. Список продуктов с этим полезным витамином очень большой: хурма, виноград, банан, мясо курицы и индейки, сыр, цельнозерновые злаки, яйца, молоко, горох, фасоль, дрожжи, ростки пшеницы, имбирь, гранат.



В молоке много витамина / Фото Unsplash

Витамин К

Если вы хотите избавиться от темных кругов под глазами, судинок, которые видны, шрамов и растяжек – пополните запасы организма витамином К. Его можно найти в морской капусте, зеленом чае, шпинате, репчатом луке и чечевицы.

К теме Отравление витамином D: негативные последствия употребления "полезных" таблеток

Витамин D



Позаботьтесь о здоровье кожи / Фото Unsplash