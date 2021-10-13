Перепелиные яйца – богатый источник питательных веществ, помогающий бороться с многими заболеваниями. Витамины, минералы и антиоксиданты, входящие в их состав, укрепляют нашу иммунную защиту.

Полезно Анализы для диагностики гельминтов: какие, кому и когда сдавать

Перепелиные яйца подходят для завсегдатаев тренажерных залов, которые придерживаются белковой диеты, так как содержат почти на 2% больше белка, чем обычные куриные яйца. Этот продукт поддерживает организм в борьбе с респираторными заболеваниями, в стрессовых ситуациях и при значительных психических нагрузках.

И наконец, при правильном потреблении этот суперфуд способствует улучшению общего здоровья и помогает хорошо выглядеть.

Состав и калорийность перепелиных яиц

Перепелиные яйца – довольно маленькие. Одно куриное яйцо соответствует 3-4 перепелиным яйцам. Что содержится в одном перепелином яйце (9 граммах продукта):

Калории: 14.

Протеины: один грамм.

Жиры: один грамм.

Углеводы: отсутствуют.

Клетчатка: отсутствуют.

Витамин B12: 6% от суточной потребности.

Рибофлавин: 6% от дневной нормы.

Холин (витамин D4): 4% от дневной нормы.

Витамин В5: 3% от суточной потребности.

Фолат (анионная форма фолиевой кислоты): 2% от суточной потребности.

Витамин A: 2% от суточной потребности.

Селен: 5% от суточной потребности.

Железо: 2% от суточной потребности.

Фосфор: 2% от суточной потребности.

Как видим, перепелиные яйца, хоть и крохотные, но являются настоящим "клондайком" полезных веществ.

В частности рибофлавин помогает организму переваривать пищу и трансформировать ее в энергию .

. Селен оберегает щитовидную железу .

. Витамин В12 и железо способствуют эффективной работе нервной системы и обеспечивают энергетическую "подпитку" красным кровяным тельцам в процессе их формирования.

и обеспечивают энергетическую "подпитку" красным кровяным тельцам в процессе их формирования. Холин (витамин D4) необходим для синтеза нейротрансмиттера ацетилхолина, который передает сигналы от нервной системы к мышцам.

Перепелиные яйца vs куриные

Перепелиные яйца приблизительно на треть меньше куриных. Эксперты Министерства здравоохранения рекомендуют употреблять ежедневно по 1 – 2 куриных яйца. Значит ли это, что нам надо съедать от 3 – 8 перепелиных яиц в день? Не совсем так.

Перепелиные яйца очень полезны / Фото kafanews

Перепелиные яйца имеют непропорционально большие относительно своего размера желтки. Учитывая то, что много питательных веществ в яйцах содержится именно в желтке, считается, что перепелиные яйца являются более питательными, чем куриные. То есть, съев три таких яйца, вы получите больше всевозможных веществ, нежели съели бы одно куриное.

Сравним количество питательных веществ в 100 граммах перепелиных и куриных яиц:

Микроэлементы Перепелиные яйца (10 штук) Куриные яйца (два крупные) Калории 158 148 Жиры 11 грамм 10 грамм Протеины 13 грамм 11 грамм Холин 48% от дневной нормы 61% от дневной нормы Рибофлавин 61% от дневной нормы 32% от дневной нормы Витамин B12 66% от дневной нормы 43% от дневной нормы Железо 20% от дневной нормы 9% от дневной нормы

Как видим, в перепелиных яйцах содержится больше жиров и белков, в два раза больше рибофлавина и железа и приблизительно на 30% больше витамина В12, чем в куриных. С другой стороны, в куриных содержиться больше витамина D4.

Перепелиные яйца реже можно найти в продаже. А еще они дороже стоят. Если захотите использовать их как источник белка, учитывая их размер, вам придется покупать их в большем количестве. Поэтому готовьтесь к увеличению затрат.

Чем полезны перепелиные яйца

"Подстегивают" обмен веществ

Здоровый метаболизм способствует уменьшению проблем с пищеварением и помогает в снижении веса. Однако изменить привычный режим питания или пищевые привычки может оказаться не так просто. Для начала добавьте в свой рацион перепелиные яйца.

Они обогащенные витаминами группы B, которые, как доказано, ускоряют метаболизм. Вскоре вы заметите, что ваш организм тратит меньше времени на переваривание пищи, да и сам процесс пищеварения улучшился.

Улучшить обмен веществ – непростая задача, однако оно того стоит. Так вы будете быстрее сжигать калории, эффективно снижая свой вес.

Укрепляют кости

Хотя известным полезным веществом, который формирует и обеспечивает надлежащую плотность костной ткани является кальций, не стоит недооценивать роли и других нутриентов. Аминокислоты, в частности лизин, также поддерживают прочность костей, особенно у детей. В большом количестве они содержатся в перепелиных яйцах.

Кроме того, добавляя этот продукт в свой рацион, вы удовлетворите потребность организма в таких минералах, как цинк и калий.

Благодаря содержанию аминокислот и минералов в перепелиных яйцах, их регулярное потребление уменьшает вероятность возникновения остеопороза и других заболеваний, связанных с ослаблением костной ткани.

Ускоряют восстановление организма

Наличие в перепелиных яйцах незаменимых соединений (минералов, антиоксидантов и витаминов), способствует быстрому выздоровлению.

Доказано, что эти полезные вещества помогают регенерироваться поврежденным клеткам. Введение этого продукта в рацион после перенесенного общего заболевания, в частности простуды или гриппа, поможет быстрее восстановить силы.

Антиоксиданты, входящие в состав перепелиных яиц, уменьшая количество свободных радикалов, также способствуют заживлению небольших порезов и ран и предотвращают инфекции.

Обеспечивают здоровье дыхательной системы

Загрязнение воздуха и стрессы, которые неизбежны при таком быстром темпе жизни, как сейчас, могут привести к заболеваниям дыхательной системы. Неудивительно, что сегодня большое количество как детей, так и взрослых болеет бронхиальной астмой и бронхитами, в том числе хроническими.

Перепелиные яйца регулируют уровень сахара в организме / Фото iamcook

Антиоксиданты, которые входят в состав перепелиных яиц, держат под контролем "бурную деятельность" свободных радикалов и, соответственно, помогают избежать этих заболеваний.

Поддерживают здоровый уровень сахара в крови

Блюда, которые мы ежедневно потребляем, часто содержат в своем составе значительное количество сахара и жиров. Как результат, уровень глюкозы в крови перестает быть стабильным, что может привести к трудностям в процессе похудения, а также к более серьезным заболеваниям.

Поскольку перепелиные яйца обладают низким гликемическим индексом, они могут стать эффективным вспомогательным средством в регулировке уровня глюкозы в крови.

Регулярно потребляя этот продукт, больные сахарным диабетом будут лучше справляться со своей болезнью.

Помогают в борьбе с депрессией

В перепелиных яйцах можно найти соединения, которые действуют в организме по принципу антидепрессантов. Такое свойство этого продукта обеспечивает лечебный эффект при тревоге и депрессии, которые вызваны частыми стрессами либо в целом нездоровым образом жизни.

Гормон Р является одним из соединений, которое в большом количестве содержится в перепелиных яйцах. Роль этого гормона – "амортизировать" последствия депрессии. Это свойство особенно пригодится женщинам, которые страдают от менопаузального синдрома и стресса, который часто его сопровождает.

Способствуют детоксикации организма

Состоя более чем на 60% из воды, этот продукт эффективно способствует процессу дефекации (очищению кишечника).

Если добавлять перепелиных яиц в меню в умеренных количествах, это позволит аминокислотам, содержащихся в них, "связывать" токсины, что в свою очередь облегчает их выведение из организма.

Заостряют внимание

Благодаря богатому содержанию витаминов и других полезных веществ, этот продукт признан эффективным средством для улучшения когнитивных функций. В частности витамин А обеспечивает своего рода барьер для головного мозга (нервной системы) против свободных радикалов.

Антиоксидант, содержащиеся в нем, уменьшают вероятность возникновения неврологических заболеваний: болезни Альцгеймера;

болезни Паркинсона;

сосудистой деменции.

Тормозят процессы старения

Быстрый темп жизни и стресс, связанный с ним, запускают процессы преждевременного старения организма. В случае дефицита некоторых нутриентов в рационе, этот процесс может ускоряться.

Антиоксиданты являются основными соединениями, которые отвечают за то, чтобы процесс старения не проходил слишком быстро.

Благодаря питательным веществам, содержащимся в перепелиных яйцах, организм еще долго будет оставаться молодым. Антиоксиданты содействуют регенерации поврежденных клеток, тем самым уменьшая признаки старения, в частности морщины.

Являются источником белков

В попытках нарастить мышечную массу, немало посетителей тренажерных залов пытаются есть как можно больше куриных яиц. Но немногие знают, что в перепелиных содержится на 2% больше протеинов, чем в куриных, и на 80% больше витаминов группы В (тех, которые, собственно, и поддерживают высокий уровень энергии и заостряют внимание – важные предпосылки для эффективных тренировок).

Поддерживают здоровье кожи

Наши кожные покровы могут подвергаться негативному воздействию многих факторов, которые могут ее повреждать. Погода и стресс – лишь два из них.

Перепелиные яйца улучшают состояние кожи / Фото autogear

Однако благодаря питательным веществам и витаминам, входящим в состав перепелиных яиц, вам будет легче поддерживать надлежащий уровень увлажненности кожных покровов и их здоровье.

Маска для лица на основе перепелиных яиц

Содержимое яйца соедините с лимонным соком, тщательно перемешайте и нанесите эту смесь на кожу. Удерживайте в течение 15 минут, после чего смойте.

Хотя положительные эффекты этого средства сразу вы не заметите, регулярно нанося такую ​​маску на лицо (но опять же, не каждый день, а каждые 3-4 дня), вы обеспечите своей коже необходимое питание и увлажнение.

Лечат угревую сыпь

Каждый год миллионы людей (и в первую очередь подростков), жалуются на появление акне. Среди причин этого заболевания:

гормональная дисфункция;

стрессы;

токсины, которые попадают в поры кожи (эта причина встречается чаще всего).

Натуральная маска для лица, рецепт которой мы выложили выше, поможет уменьшить сыпь и очистить кожу.

Антиоксиданты, о которых мы уже не раз упоминали в нашей статье, уменьшают повреждения клеток кожи и избыточную жировую секрецию, что является дополнительным фактором развития и прогрессирования акне.

Заставят ногти блестеть

Эффективность этого продукта, как косметического средства, не ограничиваются очисткой кожи. Этот суперфуд также способствует здоровью и прочности ногтей. Благодаря содержанию в перепелиных яйцах жирных кислот и белков в больших количествах, этот продукт может уменьшить ломкость ногтей и придать им невероятный блеск!

Уменьшают выпадение волос

Если регулярно потреблять в пищу перепелиные яйца, можно не только умедлить выпадение волос, но и стимулировать их рост.

Нутриенты, содержащиеся в этом продукте, усиливают кровообращение в коже головы. А благодаря поступлению достаточного количества кислорода к фолликулам волосы заметно укрепляются.

Кроме этого, перепелиные яйца обогащены серой, потребление которой в умеренных количествах делает волосы менее ломкими и предупреждают их сечение.

Устраняют перхоть

Перхоть – признак того, что волосы не настолько здоровым, как нам бы того хотелось. Если вовремя не решить эту проблему, волосы могут повредится еще больше, а иногда – их можно и вовсе потерять.

Без паники! Не надо бежать в аптеку покупать дорогие средства. Начните с самого простого. В перепелиных яйцах содержатся все нутриенты, помогающие в естественном лечении перхоти в домашних условиях.

Предостережения относительно употребления перепелиных яиц

Большинство яиц не являются пастеризованными, то есть они не подвергались термической обработке с целью уничтожения вредных бактерий, которые могут быть на скорлупе. Поэтому в период беременности и при ослабленном иммунитете употреблять перепелиные яйца нежелательно либо же перед тем, как их есть, надо убедиться, что они полностью готовы (желток не растекается).

К тому же, люди с аллергией на куриные яйца, могут страдать также и аллергией на перепелиные. Вам следует быть максимально осторожным, если вы хотите проверить свою толерантность к перепелиным яйцам, и делать это надо исключительно под наблюдением врача. Даже если у вас нет аллергии на куриные яйца, это не означает, что от аллергии на перепелиные вы защищены. Перед употреблением этого нового для вас продукта желательно все же проконсультироваться с врачом.

Польза перепелиных яиц очень часто недооценивают. Однако регулярное их потребление помогает заметно улучшить общее состояние здоровья.

Покупайте только органический продукт, который не обрабатывался химическими веществами. Лучше всего покупать перепелиные яйца у ответственного местного фермера.