Как вкусно приготовить овсянку: сладкий завтрак для здорового утра
Источник:Eating Well
Вам понадобится всего 10 минут вечером, чтобы приготовить сразу несколько порций этого вкусного завтрака из яблок и корицы. Овсянку можно хранить в холодильнике в течение недели и смаковать каждое утро.
Этот десерт поможет начать утро с вкусного и полезного блюда. Делимся рецептом в нашем материале.
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Рецепт полезного завтрака из овсянки и яблок
Пока сезон грецких орехов в разгаре, можете побаловать себя свежими хрустиками в полезном тандеме. Орехи наполнят организм нужными антиоксидантами, а яблоки обеспечат клетчаткой и нормализуют микрофлору кишечника.
Ингредиенты
- пол стакана овсянки;
- пол стакана миндального молока;
- пол столовой ложки семян чиа (необязательно);
- 1 чайная ложка кленового сиропа;
- ¼ чайной ложки молотой корицы;
- щепотка соли;
- 2 яблока;
- 2 столовые ложки грецких орехов.
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Способ приготовления
Приготовьте вкусный завтрак / Фото Eating Well
Шаг 1. Насыпьте в банку овсянку, залейте миндальным молоком и добавьте семена чиа, по желанию. Приправьте смесь кленовым сиропом, корицей, солью и перемешайте. Овсянку накройте крышкой и поместите в холодильник на ночь.
Шаг 2. Утром нарежьте яблоко кубиками и добавьте в кашу. Сверху посыпьте грецкими орехами и наслаждайтесь.