Как вкусно приготовить овсянку: сладкий завтрак для здорового утра

Вам понадобится всего 10 минут вечером, чтобы приготовить сразу несколько порций этого вкусного завтрака из яблок и корицы. Овсянку можно хранить в холодильнике в течение недели и смаковать каждое утро.

Этот десерт поможет начать утро с вкусного и полезного блюда. Делимся рецептом в нашем материале.

Полезно Чем опасна любовь к суши и стейкам с кровью

Рецепт полезного завтрака из овсянки и яблок

Пока сезон грецких орехов в разгаре, можете побаловать себя свежими хрустиками в полезном тандеме. Орехи наполнят организм нужными антиоксидантами, а яблоки обеспечат клетчаткой и нормализуют микрофлору кишечника.

Ингредиенты

пол стакана овсянки;

пол стакана миндального молока;

пол столовой ложки семян чиа (необязательно);

1 чайная ложка кленового сиропа;

¼ чайной ложки молотой корицы;

щепотка соли;

2 яблока;

2 столовые ложки грецких орехов.

К теме Можно ли есть помидоры каждый день: объяснение нутрициологов

Способ приготовления



Приготовьте вкусный завтрак / Фото Eating Well

Шаг 1. Насыпьте в банку овсянку, залейте миндальным молоком и добавьте семена чиа, по желанию. Приправьте смесь кленовым сиропом, корицей, солью и перемешайте. Овсянку накройте крышкой и поместите в холодильник на ночь.

Шаг 2. Утром нарежьте яблоко кубиками и добавьте в кашу. Сверху посыпьте грецкими орехами и наслаждайтесь.