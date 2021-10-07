Однако в последние годы появилась тенденция отказа от сахара. Исключение этого продукта из рациона поможет похудеть и улучшит состояние здоровья.

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Как исключить сахар из рациона

По данным Офиса профилактики заболеваний и укрепления здоровья , американцы потребляют примерно 17 чайных ложек сахара в день, что превышает максимально рекомендованное количество – 200 – 250 калорий, которые умещаются в 12 чайных ложках. Поэтому если вы решили уменьшить потребление сахара, но не знаете, как сделать этот процесс максимально "безболезненным", мы вам поможем.



Сахар вреден для здоровья / Фото Unsplash

Совет 1.

Подробно прочитайте состав того, что вы принимаете. Возможно вы не добавляете сахар к чаю или кофе, но это не значит, что вы совсем его употребляете, ведь даже несладкие продукты могут его содержать. Поэтому важно провести тщательный анализ. Записывайте все, что едите в течение дня, и просматривайте количество сахара и этих продуктах.

Совет 2.



Сахар содержится во многих продуктах / Фото Unsplash

Нельзя полагаться на искусственные подсластители, они не гарантируют, что блюдо будет здоровым. Часто напитки и сладости, приготовленные из экстрактов аспартама или стевии, могут негативно влиять на вас и вызвать желание употреблять больше этих продуктов. Такая своеобразная зависимость от сахарозаменителей не будет для вас полезной.

Совет 3.

Учитесь отвлекаться. Попробуйте придумать различные хитрости , которыми могли бы себя обманывать . Например, чистить зубы не перед сном, а после ужина, чтобы не было соблазна перекусить сладеньким, выключайте свет на кухне или замените конфеты на орешки.

Совет 4.



Позвольте себе немного сладкого / Фото Unsplash

Не стоит полностью исключать сахар из рациона. Оставьте свою суточную норму, в которую влезал бы квадратик шоколада или печенье. Такой подход поможет не подвергать себя срывам и легче пережить процесс отвыкания от сахара.

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Совет 5.



Замените сладкие напитки полезным чаем / Фото Unsplash