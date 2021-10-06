Звездная телеведущая и Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко поделилась списком полезных продуктов, которые любит смаковать в осенний период. О на рекомендует всегда держать их под рукой.

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Список осенних продуктов от Александры Кучеренко

Тыква

Это универсальный овощ, который можно использовать для приготовления многих блюд. В частности осенью стоит побаловать себя супом-пюре, салатом или выпечкой. Прекрасно подойдет и просто вареная или запеченная тыква. Этот овощ укрепляет иммунитет и способствует похудению.

Гранатовый сок



Гранатовый сок очень полезен / Фото Unsplash

Гранат – это настоящий витаминный бум. Его используют для лечения многих болезней, как иммуностимулятор, антиоксидант и даже косметическое средство. Особенно вкусным и полезным будет гранатовый сок. Звездная телеведущая не слишком любит чистить эту ягоду, поэтому предпочитает уже готовые гранатовые напитки.

Цветная капуста

Цветная капуста – это кладезь питательных и нужных организму микроэлементов. Александра Кучеренко любит готовить из нее стейки и запеканку в духовке.

Грибы



Грибы содержат витамин D / Фото Unsplash

Грибы порадуют своим невероятным ароматом и небольшим количеством калорий. Они также содержат много питательных веществ, в частности, калий, селен, витамин D и В12.

Клюква

Особое место в рационе телеведущей занимают ягоды. Она добавляет их в каждый завтрак и готовит вкусную выпечку. В осенний сезон Александра любит есть клюкву.

Хурма



Хурма вкусная и полезная / Фото Unsplash

Еще один продукт, который порадует большим количеством витаминов и антиоксидантов. Но стоит соблюдать нормы потребления, а это 2 – 3 раза в неделю.

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Кисломолочные продукты



Молочные продукты улучшают микрофлору кишечника / Фото Unsplash