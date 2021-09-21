При каких условиях диагностируют брадикардию

Нормальная частота пульса здорового человека в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту, а нормальным сердечным ритмом считается синусовый (когда импульс генерируется синусовым узлом – основным центром проводящей системы сердца). При таких условиях полноценно функционирует система кровообращения, которая обеспечивает организм необходимым количеством крови (соответственно, кислорода и питательных веществ).

Читайте также Какая опасность подстерегает детей в песочнице

Брадикардию диагностируют тогда, когда ритм сердца является слишком замедленным, то есть частота пульса не превышает 60 ударов в минуту. Такое возможно по двум причинам: либо сердце более эффективно работает (например, у спортсменов), либо же возникла проблема с генерацией импульсов.

Синусовая брадикардия возникает, когда происходит нарушение выработки стимулов синоатриальным узлом, который задает сердцу ритм. Частота сердечных сокращений составляет менее 50 ударов в минуту, при этом функция синусового узла – сохранена. Это состояние может быть как временным, так и постоянным.

Кстати, нарушения в работе водителя ритма сердца могут вызывать не только брадикардию, но и тахикардию, то есть увеличение частоты пульса.

Как проявляется синусовая брадикардия

быстрой утомляемостью;

сонливостью;

головокружением, внезапными потерями сознания (и, соответственно, падениями и травмами вследствие этого);

проблемами с концентрацией внимания;

снижением физической выносливости и работоспособности.

Чтобы выявить нарушение сердечного ритма, в том числе брадикардию, необходимо провести ЭКГ (электрокардиограмму).

Перед визитом к кардиологу никаких дополнительных анализов сдавать не нужно. Врач вас выслушает, осмотрит и при необходимости – направит на соответствующие исследования, в том числе лабораторные. Если вас интересует, сможете ли вы и в дальнейшем заниматься спортом, ответ на этот вопрос даст лечащий врач после того, как выяснит причину вашего состояния.

Лечение брадикардии также будет зависеть от ее причины.

Если брадикардия – бессимптомная и возникла у человека, который профессионально занимаются спортом, то лечить такую ​​брадикардию, конечно, не нужно. Сердце тренированного человека привыкает перекачивать и выбрасывать в систему кровообращения большие объемы крови, и таким образом, человек легче переносит физические нагрузки. Сердце может биться медленно конкретно у этого человека, и это будет считаться его физиологической нормой.

Лечение брадикардии зависит от ее причин / Фото Unsplash

Однако в любом случае (даже если такое положение возникло спонтанно и является обратным) рекомендуется как можно дольше избегать ситуаций, которые приводят к уменьшению частоты сердечных сокращений. Кроме того, необходимо прекратить прием всех лекарственных средств, которые могут вызвать брадикардию.

Если же брадикардия сопровождается перечисленными симптомами, обязательно требует диагностики, что позволит исключить сердечные или системные заболевания.

Некоторым пациентам назначают препараты, которые ускоряют сердцебиение (например, теофиллин), однако из-за рисков возникновения побочных эффектов это не является распространенной практикой и даже если такая медикаментозная терапия и назначается, то не является длительной.

Если окажется, что причиной брадикардии является патология основных электрических часов действия сердца, может потребоваться имплантация кардиостимулятора. Это – единственный по-настоящему эффективный метод лечения синусовой брадикардии, после применения которого все симптомы исчезают.

Если же причиной замедленного сердцебиение являются другие заболевания (например, гипотиреоз или водно-электролитные нарушения), то лечить нужно именно их, а не брадикардию.

Читайте также Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: простые шаги

Кроме физиологической, различают также органическую и экстракардиальную синусовую брадикардию.

Органическая – это результат повреждения специализированных сердечных мышечных клеток, из которых состоит синусовый узел, что является следствием:

ишемической болезни сердца;

кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы);

заболеваний соединительной ткани;

послеоперационных осложнений.

Причинами экстракардиальной брадикардии являются:

электролитные нарушения;

гипотиреоз;

повышение внутричерепного давления, что обусловлено наличием опухоли в мозге;

отек головного мозга;

гипогликемия;

пониженная температура тела;

кахексия (крайняя степень истощения организма).

Действие сердца могут уменьшать и некоторые лекарства, в частности бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция, которые применяются в лечении артериальной гипертензии. Такая брадикардия называется "лекарственной".

Может ли синусовая брадикардия возникать у детей

Может. Уменьшение частоты сердечных сокращений у детей обычно обусловлено повышением тонуса блуждающего нерва. Реакция парасимпатической нервной системы на определенные ситуации у детей является более чувствительной, чем у взрослых. Это происходит во время рвоты, кашля, мочеиспускания или дефекации.

Синусовая брадикардия может возникать у детей / Фото Unsplash

Синусовая брадикардия у маленьких пациентов может вызываться болью и даже... видом крови. Также брадикардии чаще наблюдают у детей, которые являются более спортивными, чем их ровесники.

А вот патологические причины брадикардии у детей – такие же, как и у взрослых. При определенных генетических заболеваниях (например, врожденном синдроме удлиненного интервала QT или синдроме Бругада) сердцебиение может замедляться еще на этапе внутриутробного развития.