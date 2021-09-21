При каких условиях диагностируют брадикардию

Нормальная частота пульса здорового человека в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту, а нормальным сердечным ритмом считается синусовый (когда импульс генерируется синусовым узлом основным центром проводящей системы сердца). При таких условиях полноценно функционирует система кровообращения, которая обеспечивает организм необходимым количеством крови (соответственно, кислорода и питательных веществ).

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Брадикардию диагностируют тогда, когда ритм сердца является слишком замедленным, то есть частота пульса не превышает 60 ударов в минуту. Такое возможно по двум причинам: либо сердце более эффективно работает (например, у спортсменов), либо же возникла проблема с генерацией импульсов.

Кстати, нарушения в работе водителя ритма сердца могут вызывать не только брадикардию, но и тахикардию, то есть увеличение частоты пульса.

Как проявляется синусовая брадикардия

  • быстрой утомляемостью;
  • сонливостью;
  • головокружением, внезапными потерями сознания (и, соответственно, падениями и травмами вследствие этого);
  • проблемами с концентрацией внимания;
  • снижением физической выносливости и работоспособности.

Чтобы выявить нарушение сердечного ритма, в том числе брадикардию, необходимо провести ЭКГ (электрокардиограмму).

Перед визитом к кардиологу никаких дополнительных анализов сдавать не нужно. Врач вас выслушает, осмотрит и при необходимости направит на соответствующие исследования, в том числе лабораторные. Если вас интересует, сможете ли вы и в дальнейшем заниматься спортом, ответ на этот вопрос даст лечащий врач после того, как выяснит причину вашего состояния.

Если брадикардия – бессимптомная и возникла у человека, который профессионально занимаются спортом, то лечить такую ​​брадикардию, конечно, не нужно. Сердце тренированного человека привыкает перекачивать и выбрасывать в систему кровообращения большие объемы крови, и таким образом, человек легче переносит физические нагрузки. Сердце может биться медленно конкретно у этого человека, и это будет считаться его физиологической нормой.

Лечение брадикардии зависит от ее причин / Фото Unsplash

Однако в любом случае (даже если такое положение возникло спонтанно и является обратным) рекомендуется как можно дольше избегать ситуаций, которые приводят к уменьшению частоты сердечных сокращений. Кроме того, необходимо прекратить прием всех лекарственных средств, которые могут вызвать брадикардию.

Некоторым пациентам назначают препараты, которые ускоряют сердцебиение (например, теофиллин), однако из-за рисков возникновения побочных эффектов это не является распространенной практикой и даже если такая медикаментозная терапия и назначается, то не является длительной.

Если же причиной замедленного сердцебиение являются другие заболевания (например, гипотиреоз или водно-электролитные нарушения), то лечить нужно именно их, а не брадикардию.

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Кроме физиологической, различают также органическую и экстракардиальную синусовую брадикардию.

Органическая это результат повреждения специализированных сердечных мышечных клеток, из которых состоит синусовый узел, что является следствием:

  • ишемической болезни сердца;
  • кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы);
  • заболеваний соединительной ткани;
  • послеоперационных осложнений.

Причинами экстракардиальной брадикардии являются:

  • электролитные нарушения;
  • гипотиреоз;
  • повышение внутричерепного давления, что обусловлено наличием опухоли в мозге;
  • отек головного мозга;
  • гипогликемия;
  • пониженная температура тела;
  • кахексия (крайняя степень истощения организма).

Действие сердца могут уменьшать и некоторые лекарства, в частности бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция, которые применяются в лечении артериальной гипертензии. Такая брадикардия называется "лекарственной".

Может ли синусовая брадикардия возникать у детей

Может. Уменьшение частоты сердечных сокращений у детей обычно обусловлено повышением тонуса блуждающего нерва. Реакция парасимпатической нервной системы на определенные ситуации у детей является более чувствительной, чем у взрослых. Это происходит во время рвоты, кашля, мочеиспускания или дефекации.

Синусовая брадикардия может возникать у детей / Фото Unsplash

А вот патологические причины брадикардии у детей такие же, как и у взрослых. При определенных генетических заболеваниях (например, врожденном синдроме удлиненного интервала QT или синдроме Бругада) сердцебиение может замедляться еще на этапе внутриутробного развития.