Здорово 24 рассказывают о 7 шагах, которые вам помогут. Станьте здоровее и счастливее уже сегодня.

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7 шагов к лучшей жизни

Готовьте с вечера



Приготовьте полезный завтрак с вечера / Фото Unsplash

Утренний кофе вместо полноценного здорового завтрака приводит к снижению уровня сахара в крови и быстрой потери энергии. После чего вы снова направитесь к кофеварке. Однако бодрость и силы для продуктивного рабочего дня можно почерпнуть из здорового сбалансированного завтрака, который стоит приготовить вечером, если утром у вас мало времени.

Ложитесь спать пораньше

Утренние пытки в холодное время и боль от расставания с кроватью и теплым одеялом можно облегчить. Ложитесь спать на час раньше, так вы сможете легче просыпаться и чувствовать утром бодрость.

Начинайте день с тренировки



Не забывайте об утренних упражнениях / Фото Unsplash

Получить много заряда и хорошего настроения можно с помощью утренней зарядки. Уделяйте 7 минут легким физическим нагрузкам и вы быстро увидите, как улучшится метаболизм и работа сердечно-сосудистой системы.

Активный отдых с друзьями



Отдыхайте с друзьями / Фото Unsplash

Отдавайте предпочтение пешим прогулкам или отдыху на природе, вместо посиделок в баре с пивом. Это поможет утром чувствовать себя бодрым. Если же не всегда удается выбраться на встречу с друзьями, организуйте себе дома танцы перед зеркалом. Они легко заменят активности и поднимут вам настроение.

Принимайте витамин D

Осеннее солнце – это скорее редкость, поэтому витамин D нужно потреблять в виде специальных добавок и продуктов, которые его содержат в своем составе. Хотя и о 10-минутные прогулки не стоит забывать. Такой тандем подарит вам хорошее самочувствие и прекрасный отдых.

Ешьте в хорошей компании



Обедайте с единомышленниками / Фото Unsplash

Замените обеды с гаджетами на перекус в компании единомышленников. Прихватите с собой блюдо богатое белком, клетчаткой и злаками. Вы можете таким образом влиять и контролировать друг друга и перейти на правильный рацион будет куда проще. К тому же обеды на работе стоит воспринимать не только как прием пищи, но и как возможность перезагрузиться и отдохнуть.

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