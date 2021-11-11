Существует ли истинное чувство и как его обнаружить, исследовали нидерландские ученые из Лейденского университета.

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Как проходило исследование

К эксперименту приобщили группу для участия в реальных "свиданиях вслепую", на которых они могли встретить потенциального партнера. Для исследования участники надели датчики, предназначенные для измерения физиологической динамики:

Очки с отслеживанием глаз со встроенными камерами – они определяли, на что каждый участник смотрел во время свидания.

Датчик, который фиксировал, когда участники смеялись, улыбались или взаимодействовали с партнером.

Устройство, которое отслеживало частоту сердечных сокращений.

Датчики, которые отслеживали, как происходит потоотделение в ответ на психологическое или физиологическое возбуждение.



Незнакомые люди приняли участие в эксперименте / Фото Unsplash

Исследователи искали признаки физиологической синхронии – как скрытые, невербальные сигналы могут давать знать собеседнику о своей симпатии.

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Команда ученых считала, что сигналы будут более видимыми – партнер сможет увидеть улыбку, взгляд или иные жесты собеседника.

Но предположения исследователей оказались ошибочными.

Ни один из этих сигналов не показывал, насколько один человек привлекает другого. Это определяют невидимые внутренние сигналы, такие как частота сердечных сокращений и проводимость кожи,

– рассказала Элизка Прочазкова, автор исследования.



Сердцебиение синхронизируется при симпатии партнеров / Фото Unsplash

Ученые обнаружили, что в случае успешных свиданий частота сердечных сокращений пары увеличивалась и синхронизировалась.

Если у одного человека частота сердечных сокращений увеличилась, то и у другого также,

– отметила эксперт.

В то же время команда исследователей отметила, что потоотделение происходило по такой же схеме синхронизации даже тогда, когда не было смеха и дополнительных жестов.



Жесты и смех лишь поверхностно способствуют синхронизации партнеров / Фото Unsplash

По словам ученых, подсознательное физиологическое соединение для романтического влечения, возможно, важнее поверхностных жестов и знаков.

Исследователи утверждают, что более откровенные формы физической имитации жестов и поведения друг друга – например, совместного смеха над одной шуткой – имеют лишь поверхностный уровень синхронности.

Наши результаты показывают, что на уровне пары физиологические состояния партнеров синхронизируются во взаимное выравнивание ежесекундно,

– пишут ученые.

Лидером исследования стала автор и психолог Элизка Прочазкова.

Что известно о психологе Прочазкова – молодая эксперт, которая в 2017 году окончила магистратуру в Лейденском университете. Она получила грант для талантов, который предлагает перспективным и амбициозным молодым исследователям платформу для научных исследований. Прочазкова стала автором новейшего исследования о динамике зрачков во время обмана – этот эксперимент стал первым в области нейронауки.



Элизка Прочазкова / Фото Лейденского университета