Для многих пик сексуальной активности наступает именно во взрослом возрасте, хотя вы можете об этом и не догадываться. О наслаждении и зрелом сексе рассказываем в нашем материале.

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5 неожиданных фактов о зрелом сексе

После 40 вам точно придется приложить больше усилий, чтобы получить приятный результат, однако он того стоит.

Укрепление отношений



С возрастом отношения становятся крепче / Фото Unsplash

Именно после 40 в отношениях пары происходит определенное возрождение. Дело в том, что именно в этом возрасте секс должен перестать быть обыденностью. Зрелые пары к этому времени как раз научатся трансформировать эмоциональную привязанность в сексуальную, то есть смогут открыто говорить о своих чувствах, экспериментировать и доверять друг другу. В таких отношениях мужчина и женщина не боятся тайных желаний и не воспринимают их как позорные. Ролевые игры, тантрический секс, общий просмотр порно и многое другое может появиться в вашей сексуальной жизни.

Женский оргазм

Многие женщины после 40 лет открывают для себя новые ощущения во время секса. Они чувствуют себя более раскрепощенными и уверенными в себе. Исследование, опубликованное в American Journal of Medicine, доказывает, что 85% женщин после 40 лет остаются сексуально активными. А более 50% женщин и после 60 дают волю сексуальным фантазиям.

Американский сексолог Грейс Ландес связывает это с тем, что женщины в этом возрасте переходят в новую фазу сексуальности. Они четко понимают, что доставляет им удовольствие, и получают это.

Мужская выносливость



Мужчины становятся увереннее в себе / Фото Unsplash

Преждевременное эякуляция – это известная проблема молодых мужчин, которая часто является причиной неудовлетворенности женщин. Однако после 40 это уже не так актуально, ведь из-за гормональных изменений мужчины получают способность "держаться дольше". К тому же мужчины становятся увереннее в себе.

Такие изменения способствуют налаживанию сексуальных отношений и позволяют как мужчине получить большее наслаждение, так и удовлетворить свою партнершу.

Расширенные горизонты

В зрелом возрасте скорый секс перерастает в медленное наслаждение. Партнеры легче расширяют сексуальные горизонты и не сосредотачиваются исключительно на половом акте с проникновением. Здесь становится важной эмоциональная связь и желание принести больше наслаждения друг другу.

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Больше секса



В 40 секс становится частью взаимоотношений / Фото Unsplash

Согласно многим исследованиям, роль секса в жизни зрелых людей гораздо больше. Это не только о том, чтобы "мять простыни" каждый день. Американский психиатр Лора Берман утверждает, что секс становится частью взаимоотношений партнеров. Среди негативов только то, что люди часто не говорят об этом друг с другом.

Плохая новость в том, что вторая половина жизни несет некоторые сексуальные изменения, и они даются людям нелегко. Но есть и хорошая новость. Приложив небольшие усилия, можно добиться того, чтобы ваша сексуальная жизнь доставляла вам такое же удовольствие, как раньше, но при этом делало ваши чувства к любимому человеку еще сильнее,

– объясняет американский медицинский обозреватель Майкл Кастлман.