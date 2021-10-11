Известная тренерка Боржемская Марина поделилась примерами изометрических упражнений и техникой их исполнения. Подробнее – далее.
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Перед тренировкой сделайте разминку. Важно прислушиваться к своему телу, тренируйтесь медленно.
Каждое упражнение выполняйте не более чем 7 – 8 секунд. Делайте по 2 – 3 подхода.
Например, неправильное выполнение планки может увеличить напряжение в пояснице, что потенциально может привести к травме. Если чувствуете боль или дискомфорт, немедленно прекратите выполнение упражнения.
Для рук
Что такое изометрические упражнения / Фото инстаграм @ uzelkova.marina
Сложите ладони вместе. Ваши локти должны быть расширены или направлены к земле. Сожмите руки вместе. Чем сильнее вы нажимаете, тем труднее будет. Держите плечи на одном уровне – их подъем во время толчка может вызвать ненужное напряжение.
Для спины
Что такое изометрические упражнения / Фото инстаграм @ uzelkova.marina
Примите позу для отжимания, следя за тем, чтобы позвоночник выровнялся по прямой. Оттолкнись от пола, расширяя грудь. Держите в тонусе пресс и глубоко дышите. Не поднимайте ягодицы слишком высоко, а также не опускайте бедра слишком низко в этом положении.
Для ног
Ноги поставьте на ширине плеч. Приседайте, пока бедра не окажутся параллельно полу. Вместо того чтобы просто удерживать эту позицию, попробуйте напрячь мышцы: так бедра сократятся еще больше.