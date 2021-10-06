Рекомендуем периодически проходить обследование и заботиться о своем здоровье. Для того, чтобы вы смогли распознать недуг, рассказываем в нашем материале о симптомах и причинах развития рака гортани.

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Признаки рака горла

Рак – это очень коварное заболевание, ведь выявить его на ранних стадиях очень сложно. Общие симптомы рака горла, которые вы можете заметить, включают:

изменение голоса;

проблемы с глотанием;

потеря веса;

боль в горле и постоянная потребность прочистить его;

кашель (могут беспокоить кровянистые выделения);

увеличение лимфатических узлов на шее;

хрипы;

боль в ухе.

Если у вас появились определенные симптомы, и они не исчезают в течение 2 – 3 недель, обратитесь к врачу.



Вовремя обращайтесь к врачу / Фото Unsplash

Причины появления заболевания

Обычно мужчины чаще болеют раком горла, чем женщины. Существуют определенные факторы, которые могут спровоцировать его появление:

курение;

чрезмерное употребление алкоголя;

неправильное питание;

плохая гигиена зубов;

генетические синдромы.



Курение может привести к раку гортани / Фото Unsplash

Также рак горла могут вызвать определенные виды вируса папилломы человека, которые передаются половым путем. Рак горла также может быть связан с другими видами рака. Поэтому у некоторых людей, которые имеют рак горла, одновременно диагностируют рак пищевода, легких или мочевого пузыря.

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Диагностика рака горла



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