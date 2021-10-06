Рекомендуем периодически проходить обследование и заботиться о своем здоровье. Для того, чтобы вы смогли распознать недуг, рассказываем в нашем материале о симптомах и причинах развития рака гортани.
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Признаки рака горла
Рак – это очень коварное заболевание, ведь выявить его на ранних стадиях очень сложно. Общие симптомы рака горла, которые вы можете заметить, включают:
- изменение голоса;
- проблемы с глотанием;
- потеря веса;
- боль в горле и постоянная потребность прочистить его;
- кашель (могут беспокоить кровянистые выделения);
- увеличение лимфатических узлов на шее;
- хрипы;
- боль в ухе.
Если у вас появились определенные симптомы, и они не исчезают в течение 2 – 3 недель, обратитесь к врачу.
Вовремя обращайтесь к врачу / Фото Unsplash
Причины появления заболевания
Обычно мужчины чаще болеют раком горла, чем женщины. Существуют определенные факторы, которые могут спровоцировать его появление:
- курение;
- чрезмерное употребление алкоголя;
- неправильное питание;
- плохая гигиена зубов;
- генетические синдромы.
Курение может привести к раку гортани / Фото Unsplash
Также рак горла могут вызвать определенные виды вируса папилломы человека, которые передаются половым путем. Рак горла также может быть связан с другими видами рака. Поэтому у некоторых людей, которые имеют рак горла, одновременно диагностируют рак пищевода, легких или мочевого пузыря.
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Диагностика рака горла
Не медлите с визитом к врачу / Фото Unsplash
Если вас беспокоят длительное время симптомы, вам необходимо обратиться к семейному врачу. Он проведет осмотр и направит вас к специалисту для проведения ларингоскопии. Если исследование покажет какие-то отклонения, врач может взять образец ткани, то есть провести биопсию, и проверить образец на наличие рака.