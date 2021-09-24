Все больше исследований показывают, что ухудшение зрения часто связано со снижением когнитивных функций. То есть, существует связь между здоровьем глаз и работой мозга, о которой мы расскажем в нашем материале.

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Как зрение влияет на работу мозга

Исследование, опубликованное в JAMA Network Open , которое проводили недавно, базировалось на изучении людей в возрасте 60 – 94 лет. Каждый год в течение 7 лет в старших людей проверяли зрение и обнаружили связь с мозговой деятельностью. Снижение зрения также влияло на ухудшение когнитивных функций: проблемы с памятью и вниманием.

Стоит отметить, что люди, которые родились с нарушениями зрения или проблемами, которые у них появились раньше, не могут пострадать от этого. Их мозг способен приспосабливаться к изменениям благодаря нейропластичности, объясняет Фэй Бегета – невропатолог и доктор медицинских наук. Такая адаптативнисть снижается с возрастом, поэтому "поздняя" потеря зрения может негативно повлиять на работу мозга.



Зрение может влиять на работу мозга / Фото Unsplash

Пока ученые еще исследуют эту причинно-следственную связь, но уже известно несколько факторов, которые могут связывать зрение и работу мозга.

Такие болезни, как сахарный диабет и высокое кровяное давление, влияют на кровеносные сосуды как мозга, так и глаз, что одновременно приводит к когнитивным нарушениям и потери зрения,

– объясняют Фей Бегета.

Плохое кровоснабжение, поврежденные артерии и воспаление в организме влияют на его способность беспрепятственно функционировать. Дегенеративные когнитивные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, относят именно к воспалительным заболеваниям, потому что они вызваны воспалением в мозгу. С другой стороны, обычная потеря зрения может привести к проблемам с познанием.

Существует много негативных последствий потери зрения, таких как социальный отказ, отсутствие физической активности и депрессия, и все это является независимыми факторами риска развития деменции,

– объясняет доктор Бегета.

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Можно предотвратить снижение когнитивной функции / Фото Unsplash