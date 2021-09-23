Нежное мясо курицы в сливочном соусе с добавлением томатов вам точно придется по вкусу. Здорово 24 делятся вкусным рецептом.
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Как приготовить куриные котлеты в томатно-сливочном соусе
Ингредиенты для двух порций
- 300 граммов куриного филе;
- ¼ стакана измельченных вяленых помидоров;
- щепотка соли и перца;
- 1 лук-шалот;
- ¼ стакана сухого белого вина;
- ¼ стакана жирных сливок;
- 1 столовая ложка петрушки.
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Способ приготовления
Нарежьте куриное филе ломтиками / Фото Unsplash
Шаг 1. Нарежьте куриное филе ломтиками, натрите солью и перцем. На сковороду вылейте масло из вяленых томатов, разогрейте и выложите курицу. Готовьте, пока мясо не станет румяным, а потом переложите на тарелку.
Шаг 2. Лук измельчите, добавьте на сковороду вместе с вялеными помидорами. Готовьте в течение 1 минуты, постоянно помешивая. После этого подкрутите газ и вылейте вино. Варите томатную смесь в течение 2 минут, пока вся жидкость не испарится, а потом уменьшите огонь до среднего, добавьте сливки, щепотку соли и перца.
Шаг 3. Готовьте соус еще 2 минуты. В готовую смесь добавьте курицу и приправьте петрушкой. Наслаждайтесь вкусным и полезным блюдом, приготовленным всего за 20 минут.