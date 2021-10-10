Они возникают, когда иммунная система под влиянием различных триггеров начинает атаковать ткани собственного организма. К таким негативным факторам влияния относится вирус Эпштейна-Барр.

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Чем опасен вирус Эпштейна-Барр

Вирус Эпштейна-Барр передается воздушным путем через слюну. Среди наиболее уязвимых категорий: дети до 10 лет, беременные и больные ВИЧ-инфекцией. После попадания в организм, вирус не дает о себе знать: в таком неактивном состоянии он находится благодаря защите Т-иммунных клеток. Правда, с возрастом они уменьшаются, поэтому организм становится уязвимым, тогда же появляются более отчетливые симптомы.



Боль в горле может быть симптомом опасного вируса / Фото Unsplash

Признаки вируса Эпштейна-Барр:

боль в горле;

высокая температура,

увеличены лимфоузлы;

возможные высыпания на коже;

ощущение сильной усталости.

Также на количество Т-клеток, которые защищают иммунную систему, негативно влияет дефицит витамина D и генетическая предрасположенность. К тому же у женщин с возрастом иммунные клетки уменьшаются быстрее, из-за чрезмерной тревожности.

Стресс, плохое питание, токсины и гормональный сбой только помогут вирусу быстрее и эффективнее поражать органы. Во взрослом возрасте болезнь Эпштейна-Барр может привести к инфекционному мононуклеозу, который вызывает много патологий, в частности негативно влияет на нервную систему и органы кроветворения.

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