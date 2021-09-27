Такое открытие сделали ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета. Во время своего исследования они обнаружили, что питание с высоким содержанием жира ускоряет истончение и выпадение волос.

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Об исследованиях

В своем исследовании команда наблюдала за мышами. Часть грызунов кормили высококалорийной пищей, остальных держали на здоровом рационе.

Ожидаемо, у мышей из первой группы появились проблемы с лишним весом. Авторы обнаружили, что ожирение вызвало в их организме появление определенных воспалительных сигналов, которые блокировали регенерацию волосяных фолликулов и впоследствии привели к их потери. Это свидетельствует о том, что лишний вес может способствовать истощению стволовых клеток волосяных фолликулов.

Мы обнаружили, что стволовые клетки волосяных фолликулов у мышей с ожирением, которые питались высококалорийной пищей, превратились в поверхностные корнеоциты кожи или себоциты, которые выделяют кожный жир после активации. У этих грызунов быстрее выпадали волоски и наблюдалось уменьшение волосяных фолликулов вместе с истощением их стволовых клеток,

– рассказал ведущий автор исследования Хиронобу Моринага.



Мыши на нормальном и высококалорийном рационе / Фото Токийского медицинского и стоматологического университета

Причем эти негативные трансформации происходили уже после 4-х дней нездорового питания. Команда также обнаружила особый генетический путь, который пополняет стволовые клетки волос. Экспрессия генов в этих клетках указывала на активацию передачи сигналов воспалительных цитокинов. Эти сигналы подавляли обмен информацией в семействе генов под названием Sonic hedgehog, которые играют решающую роль в регенерации волосяных фолликулов.

Выводы

У здорового человека стволовые клетки обновляются во время каждого цикла волосяного фолликула. Так волосы продолжают расти и со временем становятся длиннее.

Однако по мере того, как мы стареем, эти стволовые клетки начинают давать сбои и перестают пополняться . Тогда волосы утончаются и начинают выпадать.

. Тогда волосы утончаются и начинают выпадать. Исследование на мышах доказывает, что питание с высоким содержанием жира может ускорить этот процесс.

Какие продукты могут улучшить здоровье волос

Важно, чтобы рацион человека содержал:

Лосось

Он является источником омега-3, белков, витамина B12 и железа.

Зеленые овощи

В частности шпинат, брокколи, огурцы и т. п, содержат в своем составе много витамина А, который необходим для выполнения иммунной функции и дифференцировки клеток. Зато имеющийся витамин С способствует лучшему усвоению железа в организме.

Бобовые

Питательные вещества фасоли и чечевицы обеспечат организм нужными для роста волос белками, железом, цинком и биотином.

Орехи

Они насыщают организм альфа-линолевой кислотой, омега-3, цинком, минералами и тому подобное.

Цельнозерновой хлеб и каши

Они богаты цинком, железом и витаминами группы B.

Морковь

Морковь, которая приносит пользу зрению, также положительно влияет на здоровье волос. Богата витамином А, она способствует росту и делению клеток, в том числе и волосяного фолликула.