Вывод витамина D из организма очень длительный. Он накапливается в жировых отложениях. Количество считается чрезмерным, когда превышает 150 нанограммов вещества на миллилитр.
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Симптомы интоксикации витамином D
Для того, чтобы насытить организм витамином D, не обязательно принимать специальные добавки. Его можно получить благодаря прогулкам в солнечные дни и потребляя определенные продукты.
Не забывайте о прогулках на солнышке / Фото Unsplash
Частое мочеиспускание
Организм пытается избавиться от излишков витамина с помощью мочи. К тому же вместе с уровнем витамина D, растет концентрация кальция в крови.
Потеря веса
Потеря веса опасен / Фото Unsplash
Витамин D очень важен для здоровья костей, но его избыток может им сильно навредить. В частности он влияет на плотность и прочность.
Расстройства пищеварения
Передозировка кальцием, к которому приводит чрезмерное количество витамина может вызвать расстройства обменных процессов. Если вас беспокоит запор, боль в животе, тошнота, причиной может быть избыток витамина или пищевая непереносимость.
Слабость
Постоянная усталость может быть признаком интоксикации / Фото Unsplash
Вследствие интоксикации витамином D может развиваться гиперкальциемия, которой характерны следующие симптомы: головокружение, спутанность сознания, усталость.
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Проблемы с почками
Избыточное содержание "солнечного" витамина и кальция может негативно влиять на работу почек. Если вас беспокоят камни в почках или болевые ощущения – обязательно обратитесь к врачу.