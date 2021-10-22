Вывод витамина D из организма очень длительный . Он накапливается в жировых отложениях. Количество считается чрезмерным , когда превышает 150 нанограммов вещества на миллилитр.

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Симптомы интоксикации витамином D

Для того, чтобы насытить организм витамином D, не обязательно принимать специальные добавки. Его можно получить благодаря прогулкам в солнечные дни и потребляя определенные продукты.



Не забывайте о прогулках на солнышке / Фото Unsplash

Частое мочеиспускание

Организм пытается избавиться от излишков витамина с помощью мочи. К тому же вместе с уровнем витамина D, растет концентрация кальция в крови.

Потеря веса



Потеря веса опасен / Фото Unsplash

Витамин D очень важен для здоровья костей, но его избыток может им сильно навредить. В частности он влияет на плотность и прочность.

Расстройства пищеварения

Передозировка кальцием, к которому приводит чрезмерное количество витамина может вызвать расстройства обменных процессов. Если вас беспокоит запор, боль в животе, тошнота, причиной может быть избыток витамина или пищевая непереносимость.

Слабость



Постоянная усталость может быть признаком интоксикации / Фото Unsplash

Вследствие интоксикации витамином D может развиваться гиперкальциемия, которой характерны следующие симптомы: головокружение, спутанность сознания, усталость.

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