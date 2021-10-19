Значительная часть жизни человек приходится на сон. Поэтому важно, чтобы он был здоровым и правильным. Проблемы с ночным отдыхом или его отсутствие могут стать причиной многих заболеваний.

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Почему сон важен

Ученые из Португалии провели исследования и умышленно нарушали природные ритмы сна людей. Это привело к уменьшению количества ILC3 в кишечнике. Это врожденные лимфоидные клетки 3-го типа, которые отвечают за защиту механизмов слизистых оболочек. Если вы перестаете обеспечивать организм нормальным сном, в мембранах иммунных клеток перестают вырабатываться белки, указывающие, в каких участках нужно бороться с вредной микрофлорой.



Плохой сон негативно влияет на хдоровья / Фото Unsplash

В свою очередь, это приводит к воспалению в желудочно-кишечном тракте, негативным изменениям кишечного барьера и развитию аутоиммунных заболеваний, а именно:

аутоиммунный тиреоидит;

сахарный диабет 1 типа,

аутоиммунный адреналит;

аутоиммунный атрофический гастрит;

аутоиммунный гепатит

ревматоидный артрит и другие коллагенозы;

витилиго.

Некачественный отдых также часто становится причиной воспалений, которые влияют на микробиоту, что вызывает вздутие, запоры и диарею. Проблемы с лишним весом, депрессии, частые инфекционные болезни и нарушения метаболизма тоже возникают из-за плохого сна.



Сон очень важен для здоровья / Фото Unsplash

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