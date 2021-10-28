Для очищения легких можно использовать специальные упражненияи продукты. Если у вас астма, хроническая обструктивная болезнь легких или муковисцидоз обязательно используйте эти методы.

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Как очистить легкие

Ингаляционная терапия

Вывести слизь из легких и очистить дыхательные пути помогут ингаляции паром. Вдыхание водяного пара поможет вам легче дышать.

Контролируемый кашель


Попробуйте контролируемый кашель для очищения легких / Фото Unsplash

Контролируемый кашель – это естественный простой способ избавиться от токсинов и лишней слизи, направляя его в дыхательные пути. Для этого нужно следовать инструкциям:

  • сядьте на стул, выровняйте спину, расслабьте плечи и поставьте две ноги на пол;
  • руки сложите на животе;
  • сделайте медленный вдох носом;
  • руками упритесь в живот и медленно выдохните, наклоняясь вперед;
  • кашляйте, открыв рот, 2 – 3 раза на выдохе;
  • после этого медленно вдохните через нос;
  • отдохните и повторите еще раз.

Врачи рекомендуют делать такие упражнения людям с хронической обструктивной болезнью легких.

Упражнения, которые помогут вывести слизь

Упражнения для выведения слизи из легких называются поступательным дренажем. Их нужно выполнять в положении лежа под действием силы тяжести. Они будут эффективны при лечении и профилактике легочных инфекций.


Очищайте легкие с помощью упражнений / Фото Unsplash

На спине:

  • займите лежачее положение на кровати или полу;
  • под бедра подложите подушку, чтобы грудь была ниже;
  • сделайте медленный вдох носом и длинный выдох ртом, который должен длиться вдвое дольше вдоха (дыхание 1:2);
  • продолжайте так дышать в течение нескольких минут.

На стороне

  • лягте на ровную поверхность боком, голову уложите на подушку;
  • под бедра подложите подушки;
  • дышите по схеме 1:2 в течение нескольких минут (вдох и продолжительный выдох);
  • повторите упражнения на другой стороне.

На животе

  • положите стопку подушек на пол и лягте животом на них (бедра должны быть выше груди);
  • руки держите под головой для равновесия;
  • практикуйте дыхательные упражнения 1:2 в течение нескольких минут.

Физические упражнения


Очищайте легкие с помощью нагрузок / Фото Unsplash

Занятия спортом будут способствовать улучшению не только физического и психологического здоровья, но и снизят риск многих заболеваний. Упражнения обуславливают активную работу мышц, что увеличивает частоту дыхания и приводит к притоку кислорода. Соответственно, в организме улучшается кровообращение и удаляется избыток углекислого газа, который производится во время тренировок.

Зеленый чай

Некоторые напитки также способствуют уменьшению воспалений в легких, ведь содержат полезные антиоксиданты – соединения, которые могут оградить легкие от вредного воздействия дыма.

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Противовоспалительные продукты


Оливки – противовоспалительный продукт / Фото Unsplash

Тяжесть в легких, вызванная воспалением, помогут снять некоторые продукты. Они улучшат дыхание и ускорят лечение воспаления:

  • куркума;
  • зелень;
  • вишни;
  • черника;
  • оливки;
  • грецкий орех;
  • бобы;
  • чечевица.