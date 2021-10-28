Для очищения легких можно использовать специальные упражненияи продукты. Если у вас астма, хроническая обструктивная болезнь легких или муковисцидоз обязательно используйте эти методы.
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Как очистить легкие
Ингаляционная терапия
Вывести слизь из легких и очистить дыхательные пути помогут ингаляции паром. Вдыхание водяного пара поможет вам легче дышать.
Контролируемый кашель
Попробуйте контролируемый кашель для очищения легких / Фото Unsplash
Контролируемый кашель – это естественный простой способ избавиться от токсинов и лишней слизи, направляя его в дыхательные пути. Для этого нужно следовать инструкциям:
- сядьте на стул, выровняйте спину, расслабьте плечи и поставьте две ноги на пол;
- руки сложите на животе;
- сделайте медленный вдох носом;
- руками упритесь в живот и медленно выдохните, наклоняясь вперед;
- кашляйте, открыв рот, 2 – 3 раза на выдохе;
- после этого медленно вдохните через нос;
- отдохните и повторите еще раз.
Врачи рекомендуют делать такие упражнения людям с хронической обструктивной болезнью легких.
Упражнения, которые помогут вывести слизь
Упражнения для выведения слизи из легких называются поступательным дренажем. Их нужно выполнять в положении лежа под действием силы тяжести. Они будут эффективны при лечении и профилактике легочных инфекций.
Очищайте легкие с помощью упражнений / Фото Unsplash
На спине:
- займите лежачее положение на кровати или полу;
- под бедра подложите подушку, чтобы грудь была ниже;
- сделайте медленный вдох носом и длинный выдох ртом, который должен длиться вдвое дольше вдоха (дыхание 1:2);
- продолжайте так дышать в течение нескольких минут.
На стороне
- лягте на ровную поверхность боком, голову уложите на подушку;
- под бедра подложите подушки;
- дышите по схеме 1:2 в течение нескольких минут (вдох и продолжительный выдох);
- повторите упражнения на другой стороне.
На животе
- положите стопку подушек на пол и лягте животом на них (бедра должны быть выше груди);
- руки держите под головой для равновесия;
- практикуйте дыхательные упражнения 1:2 в течение нескольких минут.
Физические упражнения
Очищайте легкие с помощью нагрузок / Фото Unsplash
Занятия спортом будут способствовать улучшению не только физического и психологического здоровья, но и снизят риск многих заболеваний. Упражнения обуславливают активную работу мышц, что увеличивает частоту дыхания и приводит к притоку кислорода. Соответственно, в организме улучшается кровообращение и удаляется избыток углекислого газа, который производится во время тренировок.
Зеленый чай
Некоторые напитки также способствуют уменьшению воспалений в легких, ведь содержат полезные антиоксиданты – соединения, которые могут оградить легкие от вредного воздействия дыма.
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Противовоспалительные продукты
Оливки – противовоспалительный продукт / Фото Unsplash
Тяжесть в легких, вызванная воспалением, помогут снять некоторые продукты. Они улучшат дыхание и ускорят лечение воспаления:
- куркума;
- зелень;
- вишни;
- черника;
- оливки;
- грецкий орех;
- бобы;
- чечевица.