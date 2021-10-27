Этот продукт богатый двумя основными полезными антиоксидантами. Они будут настоящей находкой в ​​прохладную погоду.

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Чем полезен гранат

Полифенолы – это антиоксиданты, входящие в состав граната. Они служат защитой наших клеток от повреждений и хронических воспалений. Однако главными преимуществами граната есть пуникалагин и элаговая кислота.



Гранат очень полезен / Фото Unsplash

Польза элаговой кислоты

Элаговая кислота – это настоящий источник полезных элементов . Она улучшает работу печени и стимулирует выработку коллагена. Также она порадует антибактериальными и антигрибковыми свойствами, что особенно актуально в осенне-зимний период. Следует отметить, что элаговая кислота плохо растворяется в воде и сложно усваивается. Кроме граната она также входит в состав малины и ежевики.

Полезные свойства пуникалагана



Пуникалагин очень полезен / Фото Unsplash

Этот элемент наиболее исследован. При попадании в организм он превращается в галлаговую и элаговую кислоту. Его преимущество также биодоступность: он гораздо легче усваивается в теле. Пуникалагин способствует работе сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние хрящевой ткани, помогает снизить воспаление в суставах.

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