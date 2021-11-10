До сих пор не знаете, как вернуть в жизнь радость от привычных вещей и чувствовать себя счастливыми? Здорово 24 порадует вас действенными советами, которые спасут от выгорания.

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Как спастись от выгорания

Примите свою усталость

Прежде всего следует дать своему организму осознать и принять чувство усталости и истощения. Попытайтесь сконцентрироваться на том, что вас беспокоит, а не отвлекаться. Уделите время и силы, чтобы понять, что вас беспокоит и вызывает тревогу: возможно это рабочие задания или какие-то домашние обязанности.

Попробуйте технику дыхания "7 – 11"

Тревога часто охватывает весь организм и ее можно ощущать даже в теле. Чтобы избавиться от этих симптомов, попробуйте технику дыхания "7 – 11".

Тревога возникает из-за чрезмерного обдумывания одного и того же, поэтому важно сосредоточиться на теле, а не на мыслях. Дыхание – отличный способ этого достичь,

– объясняет Лиза Батчер, гипнотерапевт и энерготерапевт.



Упражняйте дыхание 7 – 11 / Фото Unsplash

Суть такого дыхания состоит в том, что вы должны сделать на 7 счетов вдох через нос, а на 11 – выдох через рот.

Сделайте пять-десять циклов – или столько, сколько вам нужно, чтобы успокоить тревогу – такое дыхание посылает сигнал парасимпатической нервной системе, что можно успокоиться,

– объясняет эксперт.

Планируйте вперед

Хороший способ избавиться от тревоги – планировать все заранее. Вы можете обдумывать все до мелочей, даже то, что наденете завтра на работу.

Сделайте время в дороге более приятным



Проводите время в пути с пользой / Фото Unsplash

Каждый день мы проводим много времени в пути на работу, домой или делами. Этот отрезок можно сделать куда более полезным и приятным для нашего психологического здоровья. Первый совет от терапевта Карисс – убедиться, что вы носите удобную обувь. Именно она является провокатором головных болей и плохой сосредоточенности. Следующий шаг – занять себя чем-то приятным: вы можете прибегнуть к прослушиванию подкаста или практиковать дыхание (особенно это приятно делать, если вы нанесли любимый парфюм или бальзам на тело). К хорошим способам отвлечься во время дороги относят чтение. Также рекомендуем выходить из метро или автобуса на несколько остановок раньше, чтобы немного прогуляться. Это поможет снять стресс, избавиться от беспокойства или депрессии.

Займитесь любимым делом

Учитывая ежедневную загрузку, мы часто забываем о качественном отдыхе. Чтобы не выгореть, нужно уметь отвлекаться от работы. Любимое занятие поможет вам это сделать.

Постарайтесь освободить место для того, что помогает вам чувствовать себя лучше. Сон, здоровая пища, водный баланс, отказ от алкоголя и умеренные нагрузки – вот основы психического здоровья, которых на практике достаточно сложно соблюдать,

– делится Джоди Карисс, терапевт и основательница Self Space.

В тандеме с любимыми занятиями эти привычки помогут чувствовать себя бодрыми и здоровыми, а также вернут в жизнь радость.

Делитесь мнениями с записной книжкой



Запишите чувства в блокнот / Фото Unsplash

Привычка вести дневник благодарности – очень полезна и хорошо известна. Вы можете параллельно вписывать и все, что вас раздражает, злит и разочаровывает. Делитесь с записной книжкой всеми своими чувствами и исследуйте, что их вызывает. Так вы можете проанализировать, что вам подходит, а чего стоит избегать.

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Практикуйте BEN, если вас все раздражает

Постоянное раздражение присуще людям, четко направляющимся к эмоциональному выгоранию. Итак, когда вы чувствуете сильную злость, которая проявляется жаром и муравьями по всему телу, попробуйте технику BEN: