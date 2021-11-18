Так что если вы до сих пор сомневаетесь, какой кофе заказывать: на растительном или коровьем молоке, мы поможем выбрать. О пользе, вреде и разнице читайте дальше в нашем материале.

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Польза и виды растительного молока

На самом деле, этот растительный продукт никак не соответствует значению молока. Его добывают из орехов, семян и бобовых и смешивают с водой. Молоком эту жидкость стали называть из-за схожей консистенции и цвета. Среди наиболее популярных видов растительного молока: соевое, кокосовое, рисовое, миндальное и овсяное. О пользе каждого из них рассказываем дальше.

Соевое молоко

Это молоко производят из соевых бобов и воды. Его преимуществом является большое содержание полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки и белка, который отлично подходит вегетарианцам и людям с избыточным весом. Белок способствует длительному ощущению сытости, снижает уровень плохого холестерина и имеет небольшую калорийность. Также соевое молоко рекомендуют употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Соевое молоко содержит много белка / Фото Unsplash

Кокосовое молоко

Этот напиток считается самым полезным из всех видов растительного молока. Он наполнит организм более чем 20 аминокислотами, витаминами групп B, A, C, E и минералами: селеном, кальцием, фосфором, железом и магнием. Единственным минусом является относительно высокая жирность, но кокосовое молоко смело можно добавлять в диетический рацион через содержание среднецепных триглицеридов, способствующих расщеплению жира и снижению веса.

Миндальное молоко



Молоко из миндаля очень полезно / Фото Unsplash

Как и орехи, из которых изготовят миндальное молоко, этот растительный напиток содержит много жирных кислот омега-3, омега-6 и омега-9, а также цинка и витамина Е, служащего природным антиоксидантом. Большое количество клетчатки способствует восстановлению поврежденных слизистых и улучшает работу кишечника. Приятными бонусами также будут ароматный запах и низкая калорийность (всего 35 килокалорий на 100 миллилитров).

Рисовое молоко

Этот вид растительного молока является наиболее гипоаллергенным и не содержит глютена. К тому же рисовое молоко богато витаминами группы B, магнием, железом и селеном. На 100 миллилитров продукта приходится всего 60 килокалорий. Однако людям с сахарным диабетом и избыточным весом следует соблюдать осторожность с этим напитком из-за высокого гликемического индекса.

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Овсяное молоко



Овсяное молоко и каша очень полезны / Фото Unsplash