Для кого сыр принесет пользу, а кому стоит отказаться от употребления – об этом читайте далее в нашем материале.

Полезно Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Польза и вред творога

Сыр изготавливают из молока и часто используют для салатов, запеканок, пирогов и как начинку для пончиков. Он считается очень полезным продуктом, который содержит аминокислоты, белок, кальций и множество полезных элементов.



Творог очень полезен / Фото Pexels

В частности, сыр полезен для:

Здоровья костей: Содержание кальция, белка, магния, цинка и витаминов А, D и К в сыре способствуют укреплению костей. Это также отличная профилактика остеопороза.

Здоровья зубов: Кальций играет важную роль в формировании зубов.

Артериального давления: Согласно статистике, люди, которые едят больше сыра, имеют более низкое кровяное давление. Для этого рекомендуем употреблять нежирные сыры с низким содержанием натрия.

Здоровья кровеносных сосудов: Многие исследования показали, что сыр является источником антиоксидантов, которые имеют важное значение для здоровья мозга и предотвращения возрастной нейродегенерации.

Микробиот кишечника: Сыр способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Это поможет наладить микрофлору и метаболизм.

Насыщения омега-3: Сыры, изготавливаемые из коровьего молока, являются прекрасным источником жирных кислот омега-3. Они способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы и мозга.

К теме Стоит ли отказываться: польза и вред молочных продуктов

Кому не стоит употреблять сыр



Не всем можно есть сыр / Фото Pexels

Не всем употребление сыра принесет пользу. Некоторым все же стоит отказаться от этого молочного продукта. В частности это касается людей, у которых:

непереносимость лактозы: это случается из-за нехватки в организме фермента, который может расщеплять молочный сахар, из-за чего возникают проблемы с пищеварением и вздутие живота;

аллергия на казеин: это один из основных белков, который содержится в молоке;

высокое кровяное давление: употреблять сыры с большим содержанием натрия не стоит, если у вас есть проблемы с давлением.