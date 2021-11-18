Без чашечки кофе многим тяжело начать утро. Если вы испытывали вину перед своим оргазмом из-за этого "вредного" напитка, мы поможем развеять негативные мысли.

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Кофе снижает риск инсульта

Новое исследование показало, что кофе и чай могут быть полезны для здоровья. Ученые обнаружили связь между этими напитками и риском деменции и инсульта. Дело в том, что эти кофеинсодержащие напитки могут снижать риск заболеваний. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в PLOS Medicine 16 ноября. В нем приняли участие 365 682 человека в возрасте от 50 до 74 лет, за которыми наблюдали в течение 10 – 14 лет. За этот длительный промежуток времени у 5079 участников развилась деменция, а у 10053 участников был по крайней мере один инсульт.



Кофе снижает риск инсульта / Фото Unsplash

Оценив данные всех участников, ученые поняли, что люди, которые любили кофе и чай, имели меньший риск развития заболеваний, чем те, которые воздерживаются от употребления популярных кофеиновых напитков. То есть люди, которые в среднем употребляли 2 – 3 чашки кофе и 2 – 3 чашки чая в течение дня имели на 32% более низкий показатель риска развития инсульта и на 28% – деменции.

Пока исследователи не могут объяснить причинно-следственную связь таких изменений. Но исследование, связанное с пользой кофе, проводится уже не в первый раз. В одном из них приняли участие 468 000 человек. Оно показало, что употребление до 3 чашек кофе в день связано с меньшим риском инсульта и сердечных заболеваний.

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Не отказывайте себе в чашке кофе / Фото Unsplash

Это означает, что значительные споры, которые существуют вокруг потребления кофе и чая, будут утихать.

Кофеин, несомненно, является ключевым общим знаменателем, который кофе и чай получают из растений, содержащих много потенциально полезных химических соединений, включая мощные антиоксиданты,

– объясняет Скотт Кайзер доктор медицинских наук.