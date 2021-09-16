Теплых дней становится все меньше, а, следовательно, нужно позаботиться о новом источнике витамина D. Здорово 24 рассказывают, в каких продуктах больше всего этих полезных составляющих.

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Почему нужен витамин D

Всем необходимо пребывание на солнце и сбалансированное питание, чтобы получить достаточную дозу витамина D. Но определенные категории людей более склонны к развитию дефицита, поэтому им очень важно употреблять больше продуктов, содержащих в составе этот компонент. Эти люди склонны к развитию дефицита:

  • те, кто страдает ожирением;
  • люди пожилого возраста;
  • младенцы на грудном вскармливании;
  • люди, которые мало находятся на солнце;
  • пациенты с заболеваниями пищеварительной системы, которые приводят к нарушению поглощения витаминов и минералов.


Солнце можно заменить продуктами с витамином D / Фото Unsplash

Норма витамина D, которую нужно потреблять в день для детей и взрослых, составляет от 600 до 4000 международных единиц (МЕ) в зависимости от особенностей здоровья. Специальные добавки содержат около 2000 МЕ в 1 таблетке.

Однако лучший способ получить достаточное количество витамина D, особенно в холодный период, – потреблять полезные продукты.

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В этих продуктах содержится много витамина D


В желтке содержится витамин D / Фото Unsplash

  • Готова печень говяжья: 42 МЕ на 100 граммов;
  • Зерновые: 40 МЕ на 100 граммов;
  • Жир печени трески: 1360 МЕ в 1 столовой ложке;
  • Яичный желток: 41 МЕ в 1 большом яйце;
  • Маргарин: 60 МЕ в 1 столовой ложке;
  • Молоко обогащенное: 115 – 124 МЕ в 1 стакане;
  • Готовый лосось: 447 МЕ на 100 граммов;
  • Сардины (сушеные или консервированные в масле): 46 МЕ в 2 штуках;
  • Готова рыба-меч: 566 МЕ на 100 г;
  • Тунец: 154 МЕ в 100 граммах;
  • Йогурт: 80 МЕ в 200 граммах.