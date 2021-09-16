Теплых дней становится все меньше, а, следовательно, нужно позаботиться о новом источнике витамина D. Здорово 24 рассказывают, в каких продуктах больше всего этих полезных составляющих.
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Почему нужен витамин D
Всем необходимо пребывание на солнце и сбалансированное питание, чтобы получить достаточную дозу витамина D. Но определенные категории людей более склонны к развитию дефицита, поэтому им очень важно употреблять больше продуктов, содержащих в составе этот компонент. Эти люди склонны к развитию дефицита:
- те, кто страдает ожирением;
- люди пожилого возраста;
- младенцы на грудном вскармливании;
- люди, которые мало находятся на солнце;
- пациенты с заболеваниями пищеварительной системы, которые приводят к нарушению поглощения витаминов и минералов.
Солнце можно заменить продуктами с витамином D / Фото Unsplash
Норма витамина D, которую нужно потреблять в день для детей и взрослых, составляет от 600 до 4000 международных единиц (МЕ) в зависимости от особенностей здоровья. Специальные добавки содержат около 2000 МЕ в 1 таблетке.
Однако лучший способ получить достаточное количество витамина D, особенно в холодный период, – потреблять полезные продукты.
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В этих продуктах содержится много витамина D
В желтке содержится витамин D / Фото Unsplash
- Готова печень говяжья: 42 МЕ на 100 граммов;
- Зерновые: 40 МЕ на 100 граммов;
- Жир печени трески: 1360 МЕ в 1 столовой ложке;
- Яичный желток: 41 МЕ в 1 большом яйце;
- Маргарин: 60 МЕ в 1 столовой ложке;
- Молоко обогащенное: 115 – 124 МЕ в 1 стакане;
- Готовый лосось: 447 МЕ на 100 граммов;
- Сардины (сушеные или консервированные в масле): 46 МЕ в 2 штуках;
- Готова рыба-меч: 566 МЕ на 100 г;
- Тунец: 154 МЕ в 100 граммах;
- Йогурт: 80 МЕ в 200 граммах.