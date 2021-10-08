Холестерин - это жироподобное вещество, которое входит в состав клеточных оболочек и участвует в выработке половых гормонов. Поэтому снижение холестерина ниже нормы вредно и приводит к ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Читайте Свежие овощи и зелень с грядки: опасность – вовсе не в нитратах
Чтобы держать уровень холестерина в балансе, следует употреблять определенные продукты, которые положительно влияют на работу сердца и сосудов.
Горький шоколад (70% какао)
Шоколад улучшает липидный состав крови / Фото Pexels
В какао-бобах много флавоноидов – антиоксидантов, которые способны подавлять действие свободных радикалов. Последние негативно влияют на здоровье сердца и сосудов. Кроме того, этот продукт помогает существенно улучшить липидный состав крови.
Клубника
Клубника – источник полифенолов – растительных соединений, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также они повышают выработку "хорошего" холестерина, улучшает состояние стенок сосудов и сердечной мышцы.
Малина
Малина также богата полифенолами и растворимой клетчаткой, которая помогает поддерживать здоровье сердца, сосудов, а также улучшает пищеварение.
Авокадо
Ненасыщенные жирные кислоты, которые месятся в авокадо, способны регулировать уровень "вредного" холестерина / Фото Pexels
Ценные ненасыщенные жирные кислоты, которые месятся в авокадо, способны регулировать уровень "вредного" холестерина в организме, а также очищать сосуды, укреплять их стенки и предотвращать засорения.
Киноа
Высокое содержание белка, клетчатки, а также минеральные соединения делают киноа одним из лучших продуктов для снижения уровня липопротеинов низкой плотности.
Оливки и оливковое масло
Мононенасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в оливках, необходимые для нормальной работы всех систем организма. Важно, что именно эти продукты применяются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Фисташки
Фисташки входят в тройку орехов с низкой энергетической ценностью, поэтому даже ежедневное употребление не навредит фигуре. Среди полезных особенностей фисташек – высокое содержание клетчатки, антиоксидантов, витаминов, которые предотвращают окислительные процессы в клетках организма, а также улучшают работу сердца и сосудов.
Бананы
Бананы стимулируют выведение из организма "вредного" холестерина, не позволяя ему попасть в кровоток и закупорить артерии.