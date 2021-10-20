Яблочный уксус обладает антибактериальным и антиоксидантным действием, а способ его приготовления очень прост. Здорово 24 рассказывают о преимуществах использования и делятся рецептом.

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Преимущества использования яблочного уксуса

Целебный состав

Яблочный уксус содержит множество полезных микроэлементов. В состав органического нефильтрованного яблочного уксуса входит вещество, которое называется матка. Ее положительное влияние связывают с содержанием белков, ферментов и полезных бактерий. Именно они являются причиной мутного вида уксуса. Также в составе есть калий, аминокислоты и антиоксиданты.

Антибактериальное действие



Это замечательное антисептическое средство / Фото Unsplash

Этот пищевой консервант может предотвращать развитие и размножение бактерий, поэтому его часто использую как антисептическое средство. К тому же он пригодится, если вы боретесь с грибком ногтей, вшами, бородавками и ушными инфекциями.

Помогает регулировать уровень сахара

Яблочный уксус можно считать замечательным лекарством для людей с диабетом 2 типа. Исследования показывают , что он способен улучшать чувствительность к инсулину от 19 до 34% во время приема пищи с высоким содержанием углеводов. Также он положительно влияет на уровень сахара в крови, ведь способствует его снижению.

Поможет при похудении



Уксус поможет при похудении / Фото Unsplash

Яблочный уксус станет прекрасным союзником, если вы пытаетесь похудеть. Он дает ощущение сытости. К тому же исследования показывают, что ежедневное употребление яблочного уксуса может способствовать снижению жира на животе и потере веса.

Улучшает состояние кожи

Яблочный уксус часто используют для лечения кожных заболеваний, в частности сухости, экземы и акне. Дело в том, что он помогает восстановить естественный pH кожи и улучшить защитный барьер. А антибактериальные свойства будут способствовать борьбе с инфекциями.

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Как приготовить яблочный уксус



Приготовьте яблочный уксус дома / Фото Unsplash

Ингредиенты

1 килограмм яблок;

50 граммов сахара,

1,5 литра воды.

Способ приготовления

Шаг 1. Промойте яблоки, нарежьте их дольками и положите в кастрюлю. Высыпьте туда сахар (можно добавить больше, если фрукты кислые).

Шаг 2. Залейте яблоки горячей водой (70 градусов), чтобы она покрывала фрукты на 4 – 5 сантиметров. Накройте емкость крышкой и поставьте в теплое место на 2 недели. Не забывайте ежедневно помешивать смесь.



Залейте яблоки горячей водой / Фото Unsplash

Шаг 3. После длительного настаивания процедите содержимое через сито, а затем через марлю, чтобы не было остатков яблок. Готовую жидкость перелейте в большую емкость, не доливая до края на 7 – 8 сантиметров. Переместите в теплое место и оставьте еще на 2 недели для брожения.