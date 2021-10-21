Объединяя некоторые продукты в пары, вы увеличиваете их питательную ценность. К примеру, следуя средиземноморской диеты, вы употребляете витамин D с рыбой, что впоследствии поможет усвоить кальций из сыра.

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Понимание, как сочетать продукты поможет вам получать из пищи больше. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы уменьшить риск дефицитов витаминов и минералов, а также продлить сытость в течение дня.

Сочетание для укрепления костей

Как правильно комбинировать пищу для усиления положительных эффектов / Фото Pexels

Фосфор и витамин D.

Около 70 процентов потребляемого нами фосфора всасывается в тонком кишечнике, а витамин D активно помогает транспортировать его через слизистую оболочку кишечника в кровь.

Откуда брать фосфор : коричневый рис, молоко, йогурт, рыба, хлеб, красное мясо, овсяная каша.

: коричневый рис, молоко, йогурт, рыба, хлеб, красное мясо, овсяная каша. Откуда брать витамин D: с жирной рыбы (скумбрия, сардины и сельдь). Меньшее количество содержится в яйцах. Чтобы заполнить потенциальную недостаточность витамина D в вашем рационе, попробуйте принимать 10 микрограммов добавки, проконсультировавшись с врачом.

Сочетание для снижения риска сердечного приступа

Сочетайте кверцетин с катехинами.

Кверцетин – мощное фитохимическое вещество, которое обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием и помогает расширять кровеносные сосуды. Однако, как правило, усвоение этого элемента низкое и сильно отличается у разных людей.

После всасывания этого элемента, другие растительные соединения – катехины, содержащиеся в бобовых, зеленом чае, черном винограде, объединяются с кверцетином и предотвращают образование тромбов.

Откуда брать кверцетин: лук, яблоки, зеленый перец, помидоры, спаржа.

лук, яблоки, зеленый перец, помидоры, спаржа. Откуда брать катехины: бобы, черный виноград, абрикосы и клубника.

Чтобы избежать болезней сердца и глаз

Как правильно комбинировать пищу для усиления положительных эффектов / Фото Pexels

Сочетайте мононенасыщенные жиры с альфа-каротином и лютеином.

Не только бета-каротин, который содержится в моркови, выигрывает от сочетания с небольшим количеством жира. Так, добавление авокадо, которое является хорошим источником мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, к зелени, помогает увеличить абсорбцию антиоксиданта альфа-каротина в 8,3 раза.

Как известно, именно эти антиоксиданты положительно влияют на работу сердца и глаз.

Откуда брать мононенасыщенные жиры: авокадо, оливковое и рапсовое масло, орехи и семена.

авокадо, оливковое и рапсовое масло, орехи и семена. Откуда брать лютеин: из листьев салата, шпината, капусты, красного перца, кукурузы.

Для укрепления нервов

Сочетайте витамин B12 с фолиевой кислотой.

Хотя витамин B12 содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба и яйца, а фолиевая кислота присутствует только в злаках, их комбинация имеет решающее значение для здоровья нервной системы.

Фолиевая кислота требует B12 для его усвоения, к тому же их комбинация участвует в репликации клеток.

Откуда брать B12: из яиц, нежирного красного мяса, рыбы, молока, курицы.

из яиц, нежирного красного мяса, рыбы, молока, курицы. Откуда брать фолиевую кислоту: из апельсинового сока и апельсинов, свеклы, бобовых, листовых овощей.

Для уменьшения усталости и повышения концентрации

Как правильно комбинировать пищу для усиления положительных эффектов / Фото Pexels

Сочетайте железо и витамин С.

Железо необходимо для улучшения когнитивных и иммунных функций. Основным источником железа в рационе являются овощи, злаки, орехи и семена. При этом организмом усваивается только незначительное его количество.

Чтобы увеличить всасывание железа, сочетайте его с витамином С.