Если вы веган, вегетарианец или страдаете заболеваниями, которые затрудняют усвоение питательных веществ, например болезнью Крона, вам может быть труднее удовлетворить ежедневную потребность в витамине B12. Скорее всего, вам стоит проконсультироваться с врачом, который, в случае необходимости, выпишет соответствующие витаминные комплексы.
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Дефицит витамина B12 трудно обнаружить. Чаще всего симптомы его недостатка – это слабость, усталость, анемия или онемение рук и ног. Чтобы не допустить этого, убедитесь, что вы получаете достаточное количество витамина B12 с пищей.
Лосось
112 граммов вареного это:
- 130 калорий;
- витамин B12: 4 микрограмма, что составляет 168% от суточной нормы.
Кроме того, что лосось является богатым источником витамина B12, он содержит нежирный белок и полезные для сердца омега-3 жирные кислоты.
Говядина
Говядина для предотвращения дефицита витамина B12 / Фото Pexels
В 100 граммах вареного говяжьего фарша содержится:
- 221 калория;
- витамин B12: 2,3 микрограмма, что составляет 95,6% от суточной нормы.
Также важно и то, какая именно часть коровы попала на вашу тарелку. Исследователи обнаружили, что одна порция говяжьей печени может обеспечить организм 71 микрограммом витамина B12, что примерно в 30 раз больше дневной нормы, тогда как в филе – лишь 1,4 микрограмма.
Говядина также богата железом, что важно для производства красных кровяных телец. Однако есть это мясо стоит в умеренных количествах. Несмотря на всю пользу, говядина является источником насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Пищевые дрожжи
Дрожжи для предотвращения дефицита витамина B12 / Фото Pexels
16-граммовая порция пищевых дрожжей содержит
- 60 калорий
- витамин B12: 24 микрограмма (1000% суточной нормы).
Дрожжи – один из лучших источников B12 для людей, которые не едят мяса или молочных продуктов. Кроме того, в них содержится 8 граммов белка на порцию и 9 незаменимых аминокислот, которые помогают организму восстанавливать ткани.
Молоко
С одной чашкой молока вы получаете:
- 124 калории:
- 1,4 микрограмма витамина B12 (54% суточной нормы).
Согласно небольшим исследованием 2013 года, молоко является хорошим вегетарианским источником витамина B12. Кроме того, молоко является источником кальция, белка и витамина D, что важно для поддержания здоровья костей и зубов.
Йогурт
В 100 граммах простого обезжиренного греческого йогурта содержится:
- 59 калорий;
- витамин B12: 0,7 микрограмма (29% суточной нормы).
Продукты, богатые пробиотиками, например йогурт, полезны для кишечника. В частности, их регулярное употребление стимулирует переваривание пищи, улучшает усвоение витаминов и предотвращает болезни.
Яйца
1 куриное яйцо содержит:
- 71,9 калории;
- витамин B12: 0,5 микрограммов (20,8% суточной нормы).
Хотя яйца являются важным источником витамина B12, исследование 2007 года показало, что мы можем усвоить только 9%.
Порция овсяных хлопьев
28-граммовая порция овсяных хлопьев из цельного зерна содержит:
- 105 калорий;
- витамин B12: 1,3 микрограмма (54% дневной нормы).
Сухие завтраки – еще один продукт, который может быть полезным для веганов и вегетарианцев. Нюанс заключается в том, какие именно хлопья вы покупаете. Эксперты советуют остановить свой выбор на завтраках, содержащих большое количество клетчатки и белка без добавления сахара.
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Сыр чеддер
40 граммов жира чеддер содержат:
- 69,2 калории;
- витамин B12: 0,49 микрограмма (20,4% дневной нормы).
Хотя сыр является хорошим источником B12, белка, кальция и витамина D, злоупотреблять этим продуктом не стоит, ведь такое дополнение может стать нежелательным источником насыщенных жиров и натрия.
Тунец
В одной банке (107 граммов) тунца содержится:
- 96,3 калории;
- витамин B12: 2,75 микрограмма (120% суточной нормы).
Кроме того, что тунец являются хорошим источником витамина B12, он содержит 19 граммов белка.
Индейка
Индейка для предотвращения дефицита витамина B12 / Фото Pexels
Порция фарша из индейки содержит
- 173 калории;
- витамин B12: 1,14 микрограмма (49,6% суточной нормы).
В составе этого мяса содержится триптофан – важная аминокислота, которая необходима организму для выработки гормона счастья серотонина.